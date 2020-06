Covid-19 in Umbria, 3 positivi e 2 nuovi ricoverati in ospedale - Tuttoggi

Tre nuovi positivi al Covid-19 in Umbria. Si tratta di persone residenti a Città di Castello, Foligno e Terni. Due invece i guariti, entrambi residenti fuori regione. Sono i dati aggiornati a martedì mattina, 9 giugno.

Dopo, dunque, 11 giorni a contagi zero, un nuovo positivo emerso domenica a Terni e zero casi registrati ieri, oggi la conta dei positivi al Coronavirus in Umbria torna a registrare nuovi casi. La positività sarebbe emersa sia attraverso l’attività di screening seguita sul territorio regionale dalla Croce Rossa che attraverso i controlli fatti su chi accede negli ospedali umbri.

Attualmente positivi in 37, 2 persone in più ricoverate

In Umbria, dunque, le persone che finora hanno contratto il Covid-19 sono 1.435, mentre i guariti sono 1322. Gli attualmente positivi sono 37, viste anche le guarigioni. Di questi, 23 sono in isolamento domiciliare.

Leggero aumento, invece, per i ricoveri in ospedale. Sono 14 (+2 rispetto a ieri) attualmente le persone positive al Covid-19 ricoverate, di cui 2 (stabile da diversi giorni) in terapia intensiva. In particolare, rimangono 7 persone ricoverate all’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla, mentre all’ospedale di Perugia ce ne sono 3 (+1 rispetto a ieri), di cui 1 in intensiva, e all’ospedale di Terni 4 (+1), di cui 1 in intensiva.

Nella giornata di ieri sono stati effettuati 1.014 tamponi.

I comuni con casi di Covid-19

Di seguito i comuni dove ad oggi si registrano casi attualmente positivi al Covid-19. Il dato è aggiornato alle ore 12.53 del 9 giugno.

Si tratta di: Arrone (1, ricoverato), Città di Castello (5), Foligno (2, ricoverati), Marsciano (1, ricoverato in terapia intensiva), Massa Martana (1), Montecastrilli (1), Narni (1, ricoverato in terapia intensiva), Orvieto (1, ricoverato), Panicale (1), Perugia (1), San Gemini (4), Terni (14, 7 ricoverati), oltre a 4 persone residenti fuori regione (1 ricoverato).

La dashboard regionale

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus in Umbria sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.