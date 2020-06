Covid-19, due guariti ma rispunta un positivo | La Fase 3 della Biblioteca - Tuttoggi

Novità importanti arrivano oggi dai dati Asl sul Covid-19 nel Comune di Città di Castello. A fronte di due nuovi guariti, infatti, spunta un nuovo positivo, seppur asintomatico, emerso attraverso un’indagine sierologica (con il successivo tampone che ha confermato il contagio).

“Caso non preoccupa ma attenzione resti alta”

“E’ un caso che non preoccupa – afferma il vicesindaco Luca Secondi – ma che fa risaltare un dato chiaro: il virus non è ancora scomparso e l’attenzione è d’obbligo. Questo è un messaggio che deve essere recepito da tutti i tifernati, che in questa fase emergenziale si sono comunque comportati bene“.

Progetti

Da assessore ai Lavori Pubblici Secondi ha parlato di altri progetti di restyling al via: tra questi i cimiteri di San Secondo, Lugnano, Santa Lucia a Badia Petroia per 200mila euro, il palazzetto di Trestina per la sistemazione di un’area per 100mila euro e l’edilizia scolastica per l’affidamento della progettazione di San Filippo per 1 milione e 400mila euro.

Fase 3, riaperta Biblioteca

Intanto questa mattina ha riaperto la Biblioteca Carducci, che riprenderà il servizio al pubblico con il seguente orario: dal martedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Gli utenti potranno usufruire dei soli servizi di prestito e restituzione, preferibilmente su prenotazione, telefonando al n. 075 8523171 o scrivendo a biblioteca@cittadicastello.gov.it. La prenotazione dei libri può avvenire anche tramite il catalogo Umbria Cultura.



E’ previsto l’ingresso di una persona alla volta, munita di mascherina e previa disinfezione delle mani (saranno messi a disposizione degli utenti dei dispenser). Non è consentito l’accesso alle sale lettura, studio e consultazione fino a nuove disposizioni.