Covid-19, in Umbria 1 nuovo positivo dopo 11 giorni. Effettuati 843 tamponi

Dopo 11 giorni a contagi zero, in Umbria si registra un nuovo positivo al Covid-19. Il dato è aggiornato alla mattinata di domenica 7 giugno.

Gli attualmente positivi al Coronavirus sono dunque 37, considerando che nella giornata di ieri c’era stato un guarito e dunque erano scesi a 36. Mentre si registra un ricoverato in ospedale in meno.

Effettuati 843 tamponi in un giorno

Nessuna variazione, invece, in merito alle persone guarite e clinicamente guarite nelle ultime ore. Sono 843 i tamponi eseguiti nella giornata di ieri. Circa 10mila invece quelli effettuati negli ultimi dieci giorni, che avevano sempre dato esito negativo a parte 3 casi in cui persone che erano risultate positive in passato e poi ritenute guarite erano di nuovo risultate positive al Covid-19.

Nuovo positivo a Terni

Il nuovo caso di Coronavirus è una persona residente a Terni. Proprio ieri le persone positive nella città dell’acciaio erano scese a 12, con la guarigione di una persona. Oggi, invece, i positivi sono saliti di nuovo a 13.

Attualmente rimangono ricoverate 7 persone all’ospedale di Pantalla (-1 rispetto a ieri), 3 all’ospedale di Terni (di cui 1 in terapia intensiva) e 2 all’ospedale di Perugia (1 in intensiva).

I comuni con ancora casi di Covid-19

Di seguito i comuni dove ad oggi si registrano casi attualmente positivi al Covid-19. Il dato è aggiornato alle ore 8.46 del 7 giugno.

Si tratta di: Arrone (1, ricoverato), Città di Castello (4), Foligno (1, ricoverato), Marsciano (1, ricoverato in terapia intensiva), Massa Martana (1), Montecastrilli (1), Narni (1, ricoverato in terapia intensiva), Orvieto (1, ricoverato), Panicale (1), Perugia (1), San Gemini (4), Stroncone (1), Terni (13, 6 ricoverati), oltre a 6 persone residenti fuori regione (1 ricoverato).

La dashboard regionale

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.