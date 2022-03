Costi depurazione non dovuti in bolletta "Rimborso lecito ma tifernati non lo sanno" - Tuttoggi

L'interrogazione di Fabio Bellucci (Luca Secondi Sindaco) approda in Consiglio comunale, risponde l'assessore Mariangeli "Siamo soci di Umbra Acque e faremo quanto di nostra competenza per agevolare i cittadini nella tutela dei loro diritti”.

“Bisogna rendere consapevoli i tifernati che il pagamento in bolletta a Umbra Acque del canone di depurazione non è dovuto qualora non beneficino del servizio”.

Questo il punto dell’interrogazione di Fabio Bellucci (nella foto, Lista Civica Luca Secondi Sindaco), che in Consiglio comunale ha chiesto di sapere quali iniziative intenda assumere la giunta “per favorire il recupero da parte degli utenti delle somme indebitamente versate al gestore, con particolare riferimento agli anziani che hanno maggiori difficoltà nelle procedure telematiche per la richiesta di rimborso”.

“La questione posta è seria e importante – ha risposto l’assessore competente Mauro Mariangeli – per cui come amministrazione prendiamo l’impegno a fare il possibile per informare i cittadini che non sono tenuti a pagare costi per i servizi di cui non usufruiscono e che quanto pagato può essere rimborsato. Potremmo richiedere al gestore Umbra Acque di condurre una ricognizione approfondita della situazione, finalizzata a esonerare d’ufficio gli utenti dal pagamento del servizio di depurazione, qualora non ne beneficino”.

“Riguardo alle difficoltà dei cittadini in età più avanzata a gestire le procedure online – ha aggiunto l’assessore – l’amministrazione comunale ha da tempo messo a disposizione il servizio Digipass alla Biblioteca Carducci, al quale chiunque può rivolgersi per gli adempimenti attraverso i canali informatici”.

Nel presentare l’interrogazione Bellucci ha evidenziato come “la questione dell’indebito pagamento in bolletta del costo di depurazione interessi cittadini residenti nelle frazioni a sud e a nord del Comune”. Citando la sentenza n. 335 del 2008 della Corte Costituzionale, ha poi ribadito che “non è legittimo il pagamento del canone di depurazione qualora l’utente non benefici del servizio e che devono essere rimborsate dai gestori le spese erroneamente sostenute dai cittadini (per il pagamento in bolletta delle quote riguardanti lo scarico dei reflui in fognatura e la depurazione delle acque) nei 10 anni precedenti”.

“Si parla anche di rimborsi di migliaia di euro, per cui è fondamentale che, in un momento di continui rincari bollette, i tifernati siano messi nelle condizioni di non pagare somme non dovute e recuperare quanto erroneamente versato”, ha sostenuto il consigliere di maggioranza, dando atto al gestore Umbra Acque di aver predisposto un modulo scaricabile dal portale web della società per gestire la procedura di esonero e rimborso.

“Bisogna fare in modo che i cittadini possano esercitare i propri diritti, soprattutto coloro che hanno maggiori difficoltà a informarsi e a gestire le procedure telematiche”, ha concluso Bellucci, preannunciando che monitorerà gli sviluppi della situazione.