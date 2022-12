Cosenza – Perugia, snodo salvezza | Formazioni e dove vederla

Punti pesanti in palio al Marulla per i Lupi e i Grifoni | Le scelte di Viali e Castori

Sfida salvezza ad alto rischio per Cosenza e Perugia quella che si gioca al Marulla alle 15. I Grifoni di Castori, galvanizzati dalla bella vittoria sul Genoa, sono in cerca di punti per lasciare l’ultimo posto. I Lupi di Viali vogliono proseguire la serie positiva per restare agganciati al treno salvezza.

Qui Cosenza

Gli infortuni di Meroni e Martino costringono Viali ad alcune scelte obbligate. Rispoli non è al meglio, debilitato dalla febbre. Non convocati Corsi, Kongolo, Prestianni e Arioli.