Non solo Cortile di Santa Cecilia, CdCinema diventa "itinerante" | Programma 2022 - Tuttoggi

“Teniamo molto alla ripresa del cinema a Città di Castello dopo la pandemia e siamo grati a Cdcinema per l’importante contributo che anche quest’anno porta all’offerta culturale del cartellone di ‘Estate in Città’ con tante belle occasioni di tornare a sedersi insieme per guardare un film”, ha sottolineato l’assessore Botteghi. “È fondamentale – ha aggiunto il direttore artistico Boschi – che tutti gli appassionati della settima arte ritrovino le giuste motivazioni per condividere le emozioni non nella costrizione delle mura domestiche ma negli spazi naturalmente demandati al cinema che amiamo”.

Concorso “Opere prime e seconde”

Come di consueto Cdcinema punterà i suoi riflettori sulle proiezioni di opere prime e seconde, con il tradizionale ed atteso concorso omonimo. Anche quest’anno tutti gli ingressi a queste serate denominate Serate di Gala, saranno ad ingresso gratuito. I film in concorso verranno giudicati dai presenti in arena i quali decreteranno il vincitore attraverso l’espressione delle proprie preferenze; il film vincitore verrà svelato e premiato domenica 17 luglio. Tra i film in concorso nell’edizione 2022 anche quello della tifernate Beatrice Baldacci dal titolo “La Tana” già vincitrice dello HFPA Special Prize alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 2021. Da segnalare, inoltre, l’interessante documentario dedicato a Dino Marinelli, dal titolo “Il custode della memoria” che la regista tifernate Elena Giogli presenterà in anteprima assoluta al Cortile Santa Cecilia sabato 16 luglio.

Le altre 4 location

Molte le conferme e novità a partire dalla collaborazione con altri Comuni. Quattro saranno le serate “Fuori dal Cortile”, già sperimentare in passato ma che quest’anno si fanno più intense. Si parte venerdì 8 luglio con una serata di anteprima nella magnifica cornice rinascimentale di Castello Bufalini di San Giustino, per poi proseguire il 22 luglio nella Piazza del Castello Bourbon di Monte Santa Maria Tiberina con la proiezione di un film interpretato dall’attore tifernate Paolo Granci. Il 28 luglio “Fuori dal Cortile” continua in località San Zeno di Petrelle, dove sarà l’omonima Associazione APS ad ospitare la proiezione del documentario dedicato al Premio Oscar Ennio Morricone nello spazio antistante il Complesso di San Zeno, ed infine, il 29 luglio CdCinema tornerà a Trestina grazie alla collaborazione con la Pro Loco locale e l’Associazione TreCalci, con la proiezione presso gli impianti sportivi.

L’importanza delle Associazoni

Continua anche la collaborazione di CdCinema con le Associazioni di volontariato e culturali che operano nel territorio. Quest’anno sarà la volta dell’associazione “Noi di Userna”, che da oltre 40 anni opera nel settore delle disabilità, e che presenta il 10 luglio, prima della proiezione del film in programma, un documentario realizzato dai volontari e amici di Userna sul tema del superamento delle barriere architettoniche. Il Presidente di CdCinema Paolo Montanucci ha sottolineato “la soddisfazione per l’interesse che tante Associazioni hanno dimostrato per questa Rassegna 2022, sinonimo di sinergia e condivisione di interessi finalizzati ad arricchire il panorama culturale. Sono fiducioso che queste collaborazioni, anima della cultura della Città, possano continuare anche per le prossime edizioni”.

Programma

Venerdì 8 luglio – San Giustino (Castello Bufalini) – Anteprima

The winner is “Nomadland” (USA 2020)

Domenica 10 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Documentario Associazione “Noi di Userna”

“Abbatti barriere” (Italia 2021)

A seguire

Scelti da noi “The Specials – Fuori dal Comune” (Francia 2019)

Lunedì 11 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Opera Prima e Seconda

“Californie” (Italia 2021)

Martedì 12 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Opera Prima e Seconda

“Maschile singolare” (Italia 2021)

Mercoledì 13 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Opera Prima e Seconda

“Tutti per Uma” (Italia 2021)

Giovedì 14 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Opera Prima e Seconda

“La Tana” (Ita 2021)

Venerdì 15 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Opera Prima e Seconda

“Est – Dittatura Last minute” (Ita 2020)

Sabato 16 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia)

Documentario “Dino Marinelli – Il Custode della Memoria” (Ita 2022)

A seguire

Scelti da noi “Non ci resta che piangere” (Ita 1984) Versione restaurata (2015)

Domenica 17 luglio – Città di Castello (Cortile Santa Cecilia) – Premiazione Concorso Opera Prima e Seconda

Scelti da noi “Il ritratto del Duca” (Gran Bretagna 2020)

Venerdì 22 luglio – Monte Santa Maria Tiberina (Piazza Castello Bourbon del Monte)

Scelti da noi “Due un po’ così” (Ita 2016)

Giovedì 28 luglio – San Zeno a Poggio Petrelle (Complesso di San Zeno)

Documentario “Ennio” (Ita 2021)

Venerdì 29 luglio – Trestina (Impianti Sportivi)

In collaborazione con Pro Loco e Associazione TreCalci di Trestina

The winner is “Un altro giro” (Danimarca 2020)