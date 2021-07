Corsi di trading online, quali scegliere - Tuttoggi

Il primo passo per diventare un trader professionista è iniziare dalle basi e frequentare un corso di trading

Se vi state avvicinando ora al trading online è molto importante farlo nel migliore dei modi e con una buona dose di competenza.

Il trading online e tutto ciò che gira intorno alla sfera finanziaria necessita di preparazione e molta pazienza, ora vi vogliamo aiutare nella scelta di un buon corso di trading, che rispecchi le vostre esigenze e aspettative.

Di corsi di trading ce ne sono a centinaia, alcuni realmente validi e altri no, ora se vuoi scoprire i migliori corsi di trading online clicca qui, ed inizia il tuo percorso per diventare un trader che investe in modo consapevole.

Prima di entrare nel vivo dell’articolo e svelarvi tutte le caratteristiche che rendono interessante e professionale un corso di trading, vi consigliamo di fare molta pratica tramite il conto demo, un conto prova che vi permette di testare le vostre competenze senza dover avere l’ansia di perdere i vostri soldi.

Come scegliere un corso di trading online

Il primo passo per diventare un trader professionista è iniziare dalle basi e frequentare un corso di trading, certamente la scelta non è semplice, ma è doveroso fare una scrematura iniziale.

Di offerte ce ne sono molte, ma certamente non sono tutte valide, la maggior parte dei corsi non ha contenuti di valore oppure sono indirizzati a livelli differenti dal vostro. Dato che abbiamo introdotto questo argomento, è molto importante verificare in primis a che livello di apprendimento appartenete, così da scegliere un corso adeguato alle vostre esigenze.

Tutte caratteristiche che deve avere un buon corso di trading:

Il format del corso se pensato per principianti, deve essere comprensibile sia nella terminologia che nei contenuti;

Diffidate da corsi redatti da traders non professionisti;

Ogni corso teorico deve avere una parte pratica, per testare gli insegnamenti avuti.

Ci sono corsi gratuiti e corsi che costano migliaia di euro, per iniziare vi consigliamo di seguire i corsi di trading online presenti all’interno delle piattaforme, dove potrete accedervi anche con la sola iscrizione al conto demo in forma gratuita.

Le caratteristiche imprescindibili che deve avere un corso di trading online

Un buon corso di trading online vi deve fornire le competenze di base con le quali potrete iniziare ad investire, darvi una panoramica sul cosa siano i mercati, l’analisi tecnica e i vari strumenti che la compongono. Molto importante è conoscere l’analisi fondamentale e come eseguire le strategie di trading. Questi argomenti sono le basi per iniziare ad investire in modo professionale, senza andare avanti alla cieca.

I corsi di trading si suddividono tra corsi di trading per principianti e per professionisti, a noi in questo specifico caso ci interessano quelli per traders alle prime armi, di seguito alcune delucidazioni in merito.

Quali sono i corsi di trading per principianti?

Per la nostra opinione i migliori corsi per principianti e non solo vengono offerti in modo gratuito dalle piattaforme di trading, nella loro sezione academy.

Ovviamente ogni piattaforma ha redatto un programma differente per le specifiche del corso, ma similare per gli aspetti. Inoltre di solito sono corsi dove ci sono vari livelli di apprendimento, in quanto potrete trovare sia degli articoli che dei Webinar dal vivo oppure degli E-book.

Corsi di trading in presenza oppure da remoto?

Corsi di trading online oppure da remoto? Domanda molto usuale nei nostri lettori, i quali hanno dei seri dubbi su quale tipologia di corso scegliere.

La prima differenza che ci viene in mente è quella del costo, un corso di trading in presenza può costare anche più di 1000€.

Invece un corso di trading da remoto lo potrete svolgere con la sola iscrizione al conto demo in una delle migliori piattaforme di trading online.

Un altro aspetto che molte volte ci fa escludere i corsi in presenza è il fattore tempo, ognuno di noi ha mille impegni quotidiani, e molte volte inserire anche un corso diventa impossibile.

A nostro avviso iniziare con un corso di trading online è la soluzione migliore, poi se volete approfondire alcuni argomenti allora un corso Live farà al caso vostro.

I migliori testi da affiancare ad un corso di trading

Per migliorare la vostra formazione è ottimo affiancare ad un corso di trading la lettura di alcuni testi, in commercio ce ne sono moltissimi, tra i migliori vi abbiamo estrapolato i seguenti:

Sun Tzu- L’Arte della Guerra;

Lo Zen e la via del Trader Samurai;

Market Wizarda: Interviews with Top Traders;

La Mente del Trader.

Questi quattro libri sono molto istruttivi e formativi, ad esempio il primo è un testo antichissimo che ancora tutt’oggi viene utilizzato nelle migliori facoltà di economia e marketing.

Per concludere la strada per diventare un traders professionista e consapevole è complessa, ma offre grandi possibilità di crescita, un ottimo consiglio è seguire la guida al trading online di Bassilo.it.