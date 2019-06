Corsa dei Vaporetti, dal 14 al 16 giugno a Spoleto, il 21 le premiazioni

È davvero tutto pronto a Spoleto per la Corsa dei Vaporetti 2019. La città ha già assaporato il clima festoso dell’evento grazie alla presentazione che si è tenuta sabato 8 giugno in Piazza del Mercato cui ha preso parte anche Nathalie Guetta, perpetua di Don Matteo, in città per le riprese della Fiction RAI che due anni fa vide partecipare alla Corsa anche alcuni protagonisti del cast ormai spoletini acquisiti.

Il Vice Sindaco Beatrice Montioni ha portato il saluto e la vicinanza dell’Amministrazione Comunale e la serata è stata animata dall’avvicendarsi, sul palco, dei 62 equipaggi, 10 dei quali under18 che concorreranno per il Trofeo Tecnokar.

Il week end di gara si aprirà con libere, cronometrate e qualifiche che si terranno venerdi 14 e sabato 15 giugno (quando, alle 16:30, Monsignor Boccardo benedirà i vaporetti), mentre la competizione vera e propria si svolgerà domenica dalla mattina alla sera e, per la prima volta, sarà presente una commissione tecnica giudicatrice che si occuperà di vigilare sui comportamenti degli equipaggi, sia in gara che all’arrivo, oltre che sulla regolarità dei mezzi.

Lo start sempre da Piazza Pianciani. Riconfermati i maxischermi, lo streaming e la super regia che consentirà al pubblico sul posto, ma anche da casa, di godere della gara. L’arrivo sempre in Piazza Garibaldi, protagonista anche per via della seconda edizione dello Street Food Festival che si svolgerà, per tutta la durata della corsa, offrendo una proposta culinaria ricca e diversificata con specialità italiane e internazionali.

Per conoscere il nome di Miss Vaporetto e assistere alla consegna dei premi dell’edizione 2019 bisognerà attendere venerdi 21 giugno. Anche quest’anno verrà assegnato il Premio Social, offerto da Tuttoggi.info; sulla pagina Facebook dei Vaporetti è già possibile votare l’equipaggio preferito con un mi piace fino alle ore 24 di domenica 16 giugno. La cena di chiusura della 55esima edizione della Corsa dei Vaporetti si terrà al Ristorante la Fattoria. Per prenotazioni rivolgersi all’AVIS Spoleto, partner storico della manifestazione, in Via F.lli Cervi 19/21

Programma Completo

VENERDI’ 14 GIUGNO 2019

ore 19,30 P.zza Pianciani – ritrovo partecipanti

ore 20,30 inizio prove libere

ore 22,30 inizio 1^prova cronometrata

SABATO 15 GIUGNO 2019

ore 16,30 P.zza Pianciani – ritrovo partecipanti

ore 17,00 Sfilata dei vaporetti

ore 18,00 inizio prove libere

ore 19,00 inizio 2^prova cronometrata

ore 20,30 inizio batterie di qualificazione

DOMENICA 16 GIUGNO 2019

ore 09,00 P.zza Pianciani – ritrovo partecipanti

ore 10,00 inizio gara

ore 13,00 intervallo

ore 15,30 ripresa gara

ore 19,45 finale

ore 20,00 P.zza Garibaldi – determinazione classifica

VENERDI’ 21 GIUGNO 2019

Ristorante “LA FATTORIA” – Loc. Baiano di Spoleto

Ore 20,00 cena finale con premiazioni ed elezione “Miss Vaporetto 2019”

Le adesioni alla cena finale si possono prenotare presso AVIS Spoleto Via F.lli Cervi 19/21

