Coronavirus, una nuova vittima a Foligno|Appello del sindaco di Montefalco

Una nuova vittima del Covid a Foligno. L’Azienda sanitaria Usl Umbria 2 comunica il decesso di un uomo di 90 anni, residente a Perugia, ricoverato da alcuni giorni nell’area Covid del presidio ospedaliero “San Giovanni Battista“. Le condizioni cliniche del paziente risultavano già critiche anche in considerazione delle numerose comorbidità presenti.

I numeri

A Foligno, nuovo balzo. Da 168 a 176 i casi accertati oggi. A Bevagna arrivano a 12 (+1). A Gualdo Cattaneo ci sono delle guarigioni, passando da 14 a 9. A Montefalco i positivi crescono di due. Stabili i positivi a Nocera Umbra. +4 a Spello, dove arrivano a 30, +1 a Trevi, dove arrivano a 12 e +1 a Valtopina.

L’allarme a Montefalco

Ed è ancora allarme da Montefalco. “E’ uno scenario che non avremmo mai voluto ricordare – dice il sindaco Luigi Titta – ma, purtroppo l’evoluzione dell’epidemia sta nuovamente mettendo a dura prova non solo il nostro comune ma l’intera nazione e il mondo intero, questo impone il rigoroso rispetto delle norme comportamentali, evitando le uscite inutili, limitandole alle strette esigenze necessarie dei personali impegni.Approfitto, viste le imminenti ricorrenze di Tutti i Santi e dei Defunti per ricordare la massima attenzione nella programmazione delle visite ai cimiteri al fine di contenerne il flusso che potrebbe venire a crearsi nei due giorni, scegliendo magari di anticipare o posticipare la visita.Manteniamo le distanze, rispettiamo le buone norme d’igiene e soprattutto facciamo costante uso della mascherina, chi può come ho già comunicato, scarichi dal proprio cellulare l’App Immuni, è sicuramente un grande supporto in questo momento.Per ora non ho ulteriori aggiornamenti, vi invito sempre alla massima responsabilità e continuo ad augurarvi buona salute, auguro anche a nome vostro una celere guarigione alle persone che oggi si trovano in isolamento ed in particolare alla persona in terapia intensiva“.