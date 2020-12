Coronavirus, altri 7 decessi e 226 nuovi positivi | L'Umbria torna gialla, ma con attenzione - Tuttoggi

Da domani 6 dicembre, l'Umbria torna in zona gialla grazie al calo progressivo dei nuovi contagi. Una "promozione" che non deve incentivare comportamenti sconsiderati

Da domani 6 dicembre, l’Umbria torna in zona gialla grazie al calo progressivo dei nuovi contagi da coronavirus. Una “promozione” che non deve però incentivare comportamenti sconsiderati e che chiama ogni cittadino all grande responsabilità di gestire la propria e l’altrui incolumità.

Non si ferma, infatti il dilagare dell’epidemia anche in regione e la dashboard regionale, aggiornata alle 11:17 di oggi 5 dicembre, riporta di 226 nuovi positivi.

La curva epidemiologica, fortunatamente segna ancora un calo, grazie alle 493 persone dichiarate guarite in queste ultime 24 ore.

L’indice di positività sui 3.840 tamponi effettuati è del 5,88%, un dato molto più basso di quelli toccato durante il picco di contagio della seconda ondata, ma che ha portato anche oggi ad ulteriori sette decessi. Segno che l’attenzione va comunque mantenuta alta.

Ospedali e terapie intensive

Torna a salire anche il numero di pazienti ricoverati negli ospedali umbri a causa del virus Sars Cov 2: 392 (+7 rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (+4).

Questa la mappa delle degenze nei reparti Covid dell’Umbria:

Ospedale di Perugia – 113 (18 in terapia intensiva)

– 113 (18 in terapia intensiva) Ospedale Campo (E.I.) – 15

– 15 Ospedale di Terni – 116 (17 in terapia intensiva)

– 116 (17 in terapia intensiva) Ospedale di Foligno – 39 (7 in terapia intensiva)

– 39 (7 in terapia intensiva) Ospedale di Spoleto – 33 (12 in terapia intensiva)

– 33 (12 in terapia intensiva) Ospedale di Città di Castello – 33 (7 in terapia intensiva)

– 33 (7 in terapia intensiva) Ospedale di Branca – 11

– 11 Ospedale MVT Pantalla – 31

I decessi in Umbria

Come anticipato si registrano 7 nuovi decessi legati al Covid-19 nelle ultime 24 ore nei comuni umbri di Assisi, Corciano, Perugia (2), Terni, Todi e uno da fuori regione.

Coronavirus, il dettaglio dei comuni umbri

Questo l’aggiornamento sui positivi al Coronavirus, per comune, con aggiornamento del 5 dicembre (tra parentesi i nuovi contagi dell’ultimo giorno). Eventuali scostamenti con le comunicazioni dei Comuni possono derivare da orari diversi di aggiornamento o da diverse classificazioni tra residenti e domiciliari.

Cliccando sulla “>” di ogni Comune si apre l’aggiornamento odierno nel dettaglio ed eventuali articoli correlati.