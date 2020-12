Coronavirus, due decessi a Perugia e uno a Corciano | Calano ancora i contagi

Ancora due decessi a Perugia e uno a Corciano per conseguente legate al Coronavirus. Nel capoluogo regionale dall’inizio della pandemia sono 90 le vittime che avevano contratto il Covid, 12 in tutto a Corciano.

Covid, da domenica Umbria in zona gialla

Regole e divieti fino al 6 dicembre

Calano i contagi

Calano ancora i contagi. Gli attualmente positivi al Coronavirus a Perugia sono 1.068. Nell’ultimo giorno, in base all’aggiornamento della protezione civile di oggi, sabato 5 dicembre, i nuovi contagi sono stati 24. Nell’ultimo giorno 97 persone sono state dichiarate guarite.

Ci sono però altri due pazienti perugini ricoverati in ospedale (sono 54 in tutto) di cui 6 in terapia intensiva.

Corciano, Deruta e Torgiano

Corciano si trova a piangere un’altra vittima. Anche qui, però, i contagi sono in discesa.: 5 nell’ultimo giorno, con 12 persone dichiarate guarite. Gli attualmente positivi al Coronavirus sono 141. Una persona è stata dimessa dall’ospedale: i ricoverati Covid sono ora 7.

Non si registrano nuovi casi Covid a Torgiano, dove gli attualmente positivi scendono a 54. Di questi, tre sono ricoverati (uno in terapia intensiva).

Lieve aumento dei positivi a Deruta: 3 nuovi casi scoperti nell’ultimo giorno fanno salire a 28 il numero dei contagiati. Tre i pazienti ricoverati.