Covid, da domenica Umbria in zona gialla: cosa cambia

Da domenica l’Umbria torna in zona gialla di rischio Covid. La notizia, attesa visti i dati sull’andamento della pandemia in Umbria e sulla sua gestione, è stata anticipata dalla presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei. Che ha ricevuto poco fa (nel pomeriggio di venerdì) la telefonata con cui il ministro Speranza anticipata il provvedimento dell’ordinanza che sarà firmata stasera ed avrà efficacia da domenica, dopo la pubblicazione sabato in Gazzetta Ufficiale.

Le altre regioni che cambiano colore

Con l’Umbria, tornano in zona gialla Marche, Emilia Romagna, Friuli, Puglia.

Zona gialla e nuovo Dpcm: cosa cambia

Con il ritorno in zona gialla ci si potrà spostare fuori dal proprio comune. Si potranno raggiungere anche altre regioni in zona gialla, senza bisogno dell’autocertificazione. Ma dal 21 dicembre non sarà più possibile spostarsi dalle regioni, in base al Dpcm.

Ci si potrà spostare anche per la caccia, tema questo molto dibattuto anche in Umbria.

Bar e ristoranti possono riaprire, fino alle 18 e con un numero minimo di clienti ai tavoli (4 se non sono tutti conviventi) in base al nuovo Dpcm. Dopo le 18 è vietato consumare cibi e bevande all’interno dei locali e per strada. L’asporto è consentito fino alle 22.

I mezzi di trasporto potranno avere una capienza fino al 50%.

Restano chiusi cinema, musei, teatri, sale giochi e scommesse, piscine, palestre e centri sportivi.

In tutta Italia, in base al nuovo Dpcm, i negozi restano aperti fino alle ore 21. Nei giorni festivi e prefestivi, nei centri commerciali saranno aperti sono alimentari, farmacie, parafarmacei, edicole e tabaccai.

Resta il coprifuoco dalle 22 alle 5 su tutto il territorio nazionale.

Scuole

Anche rispetto alle scuole l’Umbria si allinea al Dpcm, senza ulteriori restrizioni. Da mercoledì 9 dicembre anche seconde e terze medie tornano in classe.

(Notizia in aggiornamento)