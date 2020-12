Umbria gialla Covid, il retroscena | Ordinanza scuola e negozi

L’Umbria attende di tornare in zona gialla di rischio Covid. Una “promozione” – sulla base dei numeri dei contagi, dell’aumento dei posti letto e del monitoraggio – che si attendeva già dalla scorsa settimana. Quando però nel confornto col Governo era passata la linea secondo cui nessuna delle Regioni in zona arancione sarebbe passata al giallo, per consentire di abbassare ancora la curva dei contagi. Prevedendo solo passaggi dalla zona rossa a quella arancione.

Divieti Covid, l’Umbria si prepara al giallo

ma Natale e Capodanno saranno in rosso

Poi, però, l’ordinanza del ministro Speranza con il passaggio in zona gialla di Liguria e Sicilia. Una forzatura rispetto all’accordo di massima che ha irritato Palazzo Donini. Non tanto perché ci fosse fretta di allentare le maglie (in Umbria è ancora in vigore l’ordinanza regionale più restrittiva rispetto alle norme del Dpcm), ma perché in questo modo non è stato dato riconoscimento agli aggiustamenti operati in tutta fretta, soprattutto per ampliare la dotazione dei posti letto.

Ecco perché da venerdì l’Umbria attende di tornare in zona gialla, stavolta senza sorprese. Come del resto aveva pubblicamente preannunciato anche la presidente Tesei.

L’ordinanza

La governatrice si appresta anche a varare la nuova ordinanza regionale. Con le nuove regole, in particolare, per scuola e aperture domenicali dei negozi.

La scuola

Sulla scuola, l’intenzione è quella di consentire la didattica in presenza a tutti gli studenti delle medie, anche alle classi seconda e terza. Ma per il via libera definitivo si attende il parere del Comitato tecnico scientifico locale. Quello sulla base del quale sono stati giustificati i divieti delle precedenti ordinanze. E che però viene contestato (perché i risultati non sono stati resi pubblici) dai genitori che invocano il ritorno in classe.

Il Tar dell’Umbria ha rigettato la sospensiva d’urgenza. Rinviando la decisione nel merito al 12 gennaio. Quando ormai tutti gli studenti, anche quelli delle superiori, dovrebbero tornare in classe.

Per il presidente del Tribunale non ci sono i presupposti d’urgenza per far tornare da subito in classe gli altri studenti delle medie, visto che l’ordinanza in essere tiene a casa i ragazzi ancora per pochi giorni. Un provvedimento che per la Regione riconosce la prevalenza degli aspetti sanitari (su cui appunto sono competenti le Regioni) rispetto a quello scolastico, materia statale.

I genitori firmatari del ricorso sono però pronti a rivolgersi ancora al Tar in caso di una proroga dello stop.

Con il ritorno in classe di tutti gli studenti delle medie, da mercoledì 9 dicembre, la contesa giuridico-amministrativa sarebbe comunque sanata.

Le aperture domenicali dei negozi

Di certo la nuova ordinanza toglierà il divieto delle aperture domenicali dei negozi. Il ponte dell’Immacolata rappresenta il periodo in cui iniziano gli acquisti pre-natalizi. Un’occasione per il settore del commercio di aumentare un po’ i numeri di un anno drammatico. E di questo in Regione sono consapevoli.