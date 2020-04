Coronavirus, tutti guariti i torgianesi infettati

Non ci sono più contagiati da Coronavirus a Torgiano. Dichiarati tutti guariti i residenti (22 dall’inizio della crisi pandemica) che avevano contratto il virus.

La notizia, dopo la comunicazione della Usl degli esiti negativi degli ultimi tamponi effettuati, è stata data “con grande gioia e sollievo” dal sindaco Eridano Liberti. Che ha aggiunto: “Abbraccio virtualmente ciascuna di esse e ringrazio sentitamente il personale sanitario, ivi compresi i medici di base, che con scrupolo, dedizione e competenza, hanno assistito i pazienti contagiati”.

Il sindaco invita però a non abbassare la guardia, soprattutto in viat della Fae 2: “Folle sarebbe vanificare gli sforzi compiuti. Facile ripiombare in una situazione di emergenza sanitaria. Forti di questa consapevolezza, chiedo a voi tutti di non abbassare la guardia!”.