Terremoto Friuli, Cristicchi "Averlo raccontato in Usa emozione incredibile" - Tuttoggi.info

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Terremoto Friuli, Cristicchi “Averlo raccontato in Usa emozione incredibile”

ItalPress

Terremoto Friuli, Cristicchi “Averlo raccontato in Usa emozione incredibile”

Mer, 22/04/2026 - 09:03

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WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Sono 50 anni dalla scossa che devastò il Friuli il 6 maggio 1976 ed essere qui in un luogo così prestigioso e importante per noi è stata una emozione incredibile. Aver raccontato quello che è successo a quel popolo, soprattutto la forza interiore che è servita per risorgere dalle macerie, per ricostruire e per sentirsi parte di una comunità è qualcosa che non dovremmo mai dimenticare. Non siamo isole ma siamo connessi, non solo attraverso i social network ma anche tra anime e nei momenti di disgrazia emerge questa grande solidarietà umana. Aiutare l’altro dà un senso alla nostra esistenza e il terremoto del Friuli diventa così un racconto universale che appartiene a tutti noi”. Lo ha detto Simone Cristicchi, autore e interprete dello spettacolo, a margine di “Orcolat ’76”, lo spettacolo teatrale andato in scena presso l’Ambasciata d’Italia a Washington DC. Un’opera intensa, capace di rievocare con rigore documentale e forte impatto emotivo il terremoto che colpì il Friuli Venezia Giulia nel 1976.

xp6/tvi/mca2

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