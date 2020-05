Coronavirus, la movida con rissa a Perugia finisce sul Tg1

Questa volta non c’entrano nulla i controversi indici di contagio da Coronavirus utilizzati dagli esperti, né i commenti del ministro di turno. A far finire l’Umbria sul Tg1 e sul resto dei media nazionali ci hanno pensato i giovani perugini che alcuni video, circolati sul web, riprendono mentre venerdì sera, bevono, ammassati e senza protezioni, in piazza Danti.

BOTTE A CHI NON RISPETTA LA DISTANZAA discapito di tutte le maldicenze che si dicono sulla scarsa responsabilità dei perugini, qui una rissa scoppiata ieri sera in centro tra chi rispettava e chi non rispettava il distanziamento sociale.Se c è qualcuno che non mantiene le distanze, è giusto corcarlo di botte.(È un post ironico of course) .

Scene come se ne sono viste in altre città, come ad esempio Brescia. Con l’aggravante, a Perugia, della rissa, il cui video è naturalmente finito anch’esso sulle tv nazionali.

Non certo un bel biglietto da visita per una città e una regione che puntano a far tornare i visitatori offrendo un turismo slow.

Il Comune di Perugia, intanto, dopo un venerdì sera in cui incomprensibilmente tutti sono rimasti a guardare, corre al riparo con l’ordinanza che limita la movida.