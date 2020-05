Coronavirus, istituito fondo garanzia associazioni sportive dilettantistiche e culturali - Tuttoggi

“Con l’approvazione del disegno di legge 185, abbiamo istituito un fondo di garanzia per associazioni e società sportive dilettantistiche e per quelle culturali. Con questo strumento potremo garantire un concreto supporto a due settori che sono stati particolarmente colpiti dagli effetti diretti e indiretti del Coronavirus”. Lo dichiara Paola Agabiti, assessore al Bilancio, Sport e Cultura.

“Il fondo – continua Agabiti – sarà articolato in due parti: una di 200mila euro, equamente distribuiti tra Sport e Cultura, per garantire l’accesso al credito, con una copertura in conto interessi da parte della Regione fino a un massimo di 20mila euro a soggetto. A questi si aggiungono altri 400mila euro che mettiamo a disposizione dell’associazionismo sportivo per gli interventi resi necessari dall’emergenza Covid-19 e per gli adeguamenti degli impianti, necessari alla ripresa e allo svolgimento in completa sicurezza della propria attività”.

A breve sarà pubblicato il bando per accedere a questo contributo.

“Con il fondo di garanzia, che sarà gestito Gepafin, inoltre, vogliamo dare il nostro supporto alle realtà che operano nel tessuto sociale e culturale della nostra regione, ognuna con le sue peculiarità, ma con l’uguale importanza per i cittadini e per il territorio – conclude l’assessore – Un sostegno tangibile per affrontare questa fase di criticità e per favorire la ripresa di fondamentali tasselli della nostra comunità regionale”.