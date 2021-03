Coronavirus in Umbria, scendono ancora i positivi ma 12 decessi - Tuttoggi

Mentre la Regione Umbria decide l'apertura delle scuole elementari in 35 Comuni (chiudendo però pure asili e materne negli altri 57), nel cuore verde d'Italia i contagi continuano a scendere

Mentre la Regione Umbria decide l’apertura delle scuole elementari in 35 Comuni (chiudendo però pure asili e materne negli altri 57), nel cuore verde d’Italia i contagi continuano a scendere. Ma a fronte di appena 206 nuovi positivi al Coronavirus in Umbria (i guariti sono 296), si registrano ben 12 nuovi decessi.

La conta, dall’inizio della pandemia, sale così a 1205. Sono i dati del bollettino di sabato 20 marzo secondo la dashboard regionale.

I morti positivi al Covid sono 2 residenti a Perugia, 2 a Terni, 3 nell’area del Trasimeno (a Città della Pieve, Passignano e Panicale) e poi ad Arrone, Bastia Umbra, Foligno, Città di Castello, Umbertide.

Gli attualmente positivi al Coronavirus in Umbria sono 5579. In isolamento domiciliare sono invece in 7475. Per quanto riguarda i ricoverati in ospedale, sono 446 (14 in meno di ieri), di cui 74 in terapia intensiva (-1).

Coronavirus in Umbria, i ricoverati negli ospedali

In particolare, 106 sono i ricoverati all’ospedale di Perugia (24 in intensiva), altri 11 nell’ospedale da campo dell’Esercito. All’ospedale di Terni, invece, i ricoverati sono 104 (23 in terapia intensiva). All’ospedale di Città di Castello i ricoverati sono 47 (5 in intensiva), a Umbertide 2. A Foligno 47 ricoverati di cui 10 in terapia intensiva, 1 persona si trova invece a Trevi. All’ospedale di Branca 16 ricoverati, mentre al Covid hospital di Spoleto 63 (12 in intensiva), oltre ai presenti nelle Rsa Covid interne al San Matteo degli Infermi che non vengono conteggiati nella dashboard regionale. Infine nell’ospedale Media Valle del Tevere di Pantalla ci sono 49 positivi al Covid.

La situazione nei comuni

Questa la situazione dei contagi nelle principali città umbre.

A Perugia +13 positivi (563 attualmente positivi, di cui 60 ricoverati e 7 in intensiva). A Corciano +1 positivo (49 totali, 4 ricoverati). A Todi +5 positivi (47 attualmente positivi, 3 ricoverati, 1 in intensiva). Mentre a Marsciano +4 positivi (88 totali, 11 ricoverati, 1 in intensiva).

Ad Assisi +3 positivi (216 attualmente positivi, 23 ricoverati, 3 in intensiva). A Bastia Umbra +3 (202 totali, 16 ricoverati, 4 in intensiva).

A Terni +52 positivi (699 attualmente positivi, di cui 53 in ospedale e 7 in intensiva). A Narni, invece, +3 positivi (51 totali, 4 in ospedale, 1 in intensiva). Ad Amelia +17 positivi (82 totali, 4 ricoverati).

A Città di Castello +19 positivi (436 attualmente positivi, 35 ricoverati, 4 in intensiva). A Umbertide +2 (81 totali, 6 ricoverati). A San Giustino +5 (116 totali, 7 ricoverati, 1 in intensiva).

A Gubbio +16 positivi (136 attualmente positivi, 10 ricoverati, 5 in intensiva). A Gualdo Tadino +2 (30 totali, 1 ricoverato).

A Foligno +6 positivi (514 attualmente positivi, 55 ricoverati, 15 in intensiva).

A Spoleto +14 positivi (261 attualmente positivi, 28 ricoverati, 4 in intensiva). A Norcia +1 positivo (72 attualmente positivi, 5 ricoverati). A Cascia 0 nuovi positivi (14 totali, 1 ricoverato).

A Orvieto nessun nuovo positivo (136 attualmente positivi, 9 ricoverati).