Coronavirus, in Umbria altri 407 positivi e 2 decessi

Coronavirus, sono 407 i nuovi casi positivi registrati in Umbria nell’ultimo giorno. Il dato è stato fornito dal commissario Covid per l’Umbria, Onnis, ed è aggiornato alle ore 8 di oggi, giovedì 22 ottobre. Purtroppo si registrano due nuovi decessi di pazienti con Covid. Il dato dei nuovi positivi si riferisce a 4 mila tamponi processati. Le persone dichiarate guarite sono 90.

Attualmente in Umbria le persone positive al Coronavirus sono 3.275,quindi 315 in più in un solo giorno.

I pazienti Covid negli ospedali

Nelle ultime 24 ore sono 21 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali umbri, dove ora ci sono 193 persone che hanno contratto il virus. Di queste 22 (2 in più rispetto al giorno precedente) sono in rianimazione.

Gli umbri in isolamento sono 4.541 (159 in più), di cui 3.082 in isolamento contumaciale.

Così l’andamento del Coronavirus in una settimana

In una settimana (dal 15 al 22 ottobre) si è passati da 1.822 a 3.275 positivi (1.453 in più, +79,75%).

Negli ospedali i pazienti Covid sono saliti da 86 a 193 (+124,42%) e gli accessi in rianimazione quasi raddoppiati, da 12 a 22. Purtroppo ci sono stati 6 decessi di persone che avevano contratto il Covid.

Le persone in isolamento sono passate da 4.072 a 4.541 (469 in più, +11,52%), mentre sono 1.366 in più (+77,53%) gliisolamenti contumaciali.