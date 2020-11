Coronavirus, il personale della sanità in stato d'agitazione - Tuttoggi

"Servono assunzioni", dicono Cigl, Cisl e Uil. Accanto a loro anche i sindacati della funzione pubblica e i lavoratori delle pulizie

“La Regione non ci ascolta, servono assunzioni“. Dopo aver protestato via lettera, tre giorni fa, i sindacati della sanità hanno ottenuto un incontro con il prefetto di Perugia, Armando Gradone. Cgil, Cisl e Uil – come si legge nella lettera indirizzata al prefetto – temono un peggioramento delle condizioni sanitarie della popolazione e degli indici di mortalità anche per patologie non collegate al Covid e, al tempo stesso, sottolineano come “carichi di lavoro insostenibili” espongano il personale “a gravi rischi personali e professionali“.

Questa mattina a Perugia c’erano anche i sindacati della funzione pubblica, a solidarizzare con il personale sanitario. E a protestare c’erano anche i sindacati delle ditte di pulizie che chiedono il rinnovo di un contratto scaduto da 7 anni. “Ci chiamano essenziali ma poi sulla carta non lo siamo. Il nostro lavoro è aumentato perché occorre sanificare più di prima e chiediamo anche maggior sicurezza”, dicono i lavoratori

“Riesplode l’emergenza coronavirus in Umbria, ma la grave situazione di carenza d’organico in tutti i profili sanitari, che comporta il rischio di sospensione di importanti attività ordinarie, non è stata minimamente affrontata“, hanno spiegato i sindacati della sanità al Prefetto. A Gradone è stata anche rappresentato il problema degli organici ridotti all’interno delle strutture: la selezione per l’assunzione di 324 infermieri, avviata dalla Usl Umbria 2 in convenzione con l’azienda ospedaliera di Terni, rischia di non avverarsi a causa di errori effettuati durante le prove preselettive.

Quanto alla Regione, l’Ente ha “soltanto fornito un’informativa, tramite il Commissario regionale per l’emergenza Covid, Antonio Onnis, sulla situazione epidemiologica e sulle iniziative già predisposte dalla Regione. L’assenza della parte politica ha impedito qualsiasi concreto confronto volto ad affrontare la madre di tutte le difficoltà: l’assoluta carenza di personale, alla quale non può che essere nuovamente collegata una progressiva sospensione delle attività ordinarie, con gravi rischi per la salute dei cittadini, in particolare per coloro che non hanno la possibilità di rivolgersi alle strutture private a pagamento”.