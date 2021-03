Coronavirus, contagiati in calo, ma ci sono 13 vittime | L’aggiornamento

Il bollettino della protezione civile con la situazione in Umbria e nei comuni | Gli attualmente positivi scendono a 7425

Coronavirus, contagiati ancora in calo in Umbria, ma ci sono 13 vittime nell’ultimo giorno. Tre i decessi a Perugia, due ad Assisi, due a Bastia. Le altre vittime a Città di Castello, Foligno, Marsciano, Nocera, Spoleto e una residente fuori regione.

In base al bollettino della protezione civile regionale aggiornato a oggi (sabato 6 marzo, ore 12.07) i nuovi contagiati sono 283 (su circa 3800 tamponi eseguiti) a fronte di 448 persone dichiarate guarite. Gli attualmente positivi al Covid in Umbria sono ora 7425. Di questi, 508 sono ricoverati in ospedale (erano 517 il giorno precedente), con 82 pazienti in terapia intensiva (erano 86).

I contagi nei comuni

Tre le vittime a Perugia, dove però si assiste ad un ulteriore miglioramento sui numeri dei contagi: scesi a 1232 gli attualmente positivi al Coronavirus (101 i pazienti ricoverati, di cui 7 in terapia intensiva) con 34 nuovi casi nell’ultimo giorno.

Tre i nuovi casi a Corciano (dove i positivi scendono a 87), nessuno a Deruta (56 i contagiati) e uno solo a Torgiano (scesi a 55 i casi totali).

Quattro le vittime nel comprensorio Assisano. Ad Assisi sono 17 i nuovi contagi nelle ultime 34 ore (gli attualmente positivi al Coronavirus scendono a 326), 7 a Bastia (231 i casi totali).

A Foligno i contagiati restano ancora sopra mille: sono 1004, con 31 nuovi casi nell’ultimo giorno e un decesso. Un decesso anche a Nocera, dove si registrano 3 nuovi positivi (128 i casi totali). Sei i nuovi casi a Spello (dove gli attualmente positivi al Covid salgono a 199), 3 a Trevi (100) e 3 a Montefalco (74).

Un decesso anche a Spoleto, dove nell’ultimo giorno si registrano 10 nuovi contagi. Gli attualmente positivi salgono a 269. In Valnerina, salgono a 47 i positivi a Norcia (4 i nuovi casi), mentre a Cascia restano fermi a 7.

Nella Media Valle del Tevere ancora un decesso a Marsciano (sono 31 dall’inizio della pandemia). Qui però i positivi al Coronavirus scendono a 174, con 3 nuovi contagi. Un solo nuovo contagio a Todi (45 i positivi).

Al Trasimeno situazione ancora preoccupante a Città della Pieve, dove si registrano altri 7 casi nelle ultime ore. I positivi sono 110. Ancora nessun contagio a Castiglione, dove gli attualmente positivi scendono costantemente: ora sono 90. Nessun nuovo caso anche a Panicale (nel comune gli attualmente positivi scendono a 19), Paciano (7), Piegaro (8).

Due nuovi positivi a Magione (i casi totali scendono a 115), uno a Passignano 840) e uno a Tuoro, dove gli attualmente positivi al Coronavirus calano a 25.

In Alto Tevere, sono 17 i nuovi positivi a Città di Castello, dove però le persone attualmente contagiate scendono a 454. Purtroppo c’è anche un decesso. Sei i nuovi casi a Umbertide (144 i positivi). Sette a San Giustino, dove gli attualmente positivi al Covid sono 145.

(Notizia in aggiornamento con i contagi nei comuni)