Coronavirus, altri 2 positivi in Umbria sabato: a Castel Ritaldi e Perugia

Altri due positivi al Coronavirus in Umbria nella giornata di sabato 18 luglio. Gli attualmente positivi salgono quindi a 19, dopo che già nella giornata di ieri si erano registrati altri due casi (una donna residente a Trevi ed una prostituta straniera appena rientrata dalla Sicilia).

I nuovi casi si registrano, secondo quanto emerge dalla Dashboard della Regione Umbria, a Castel Ritaldi ed a Perugia.

Rimangono stabili, rispetto a ieri, i guariti, mentre sono in calo le persone in isolamento fiduciario: 294. Fermo anche il numero di ricoverati positivi al Coronavirus negli ospedali umbri. Sono 2 all’ospedale di Perugia e 4 in quello di Terni. Sono stati 931, invece, i tamponi effettuati nella giornata di ieri.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Umbria sono residenti a: Castel Ritaldi 1; Città di Castello 3; Ficulle 1; fuori regione 2; Orvieto 1; Perugia 2; Terni 7; Trevi 2.