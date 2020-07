Covid-19 Umbria: 2 nuovi casi oggi, 6 in una settimana - Tuttoggi

Due nuovi casi di Covid-19 in Umbria nella giornata di oggi (venerdì 17 luglio), mentre in una settimana se ne registrano 6 in più. Gli attualmente positivi salgono a 17, mentre i ricoverati in ospedale diventano 6 (+1 rispetto a ieri).

Tra i nuovi positivi di oggi c’è una donna di Trevi, asintomatica, moglie dell’uomo risultato positivo due giorni fa dopo essere rientrato dall’estero. La donna era già in quarantena.

Il bollettino settimanale sul Covid-19

Questi i dati riferiti alla settimana dal 10 al 17 luglio per ciò che riguarda l’andamento epidemiologico del virus Covid-19 in Umbria, aggiornati alle ore 8 di venerdì 17 luglio. I casi positivi sono passati da 1.448 del 10 luglio a 1.454 del 17 luglio(+ 6). Gli attualmente positivi da 13 sono diventati 17 (+ 4).

I guariti sono cresciuti da 1355 a 1357 (+ 2); i clinicamente guariti restano 5 (invariato). I ricoveri totali sono passati da 4 a 6 (+ 2); di questi, nessun paziente è rianimazione (invariato).

I decessi sono 80 (invariato). Le persone in isolamento contumaciale (cioè positivi ma a casa) sono passati da 9 a 11 (+ 2). Mentre quelle in isolamento fiduciario (cioè venuti a contatto con persone positive o provenienti da zone focolaio) sono 328 (dato aggiornato al 16 luglio).

Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 110.114, rispetto ai 104.428 effettuati alla data del 10 luglio, con un aumento di 5.686 tamponi.

La dashboard regionale sul Covid-19

Maggiori dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili su http://www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria e che sono in continuo aggiornamento.

Seguono aggiornamenti