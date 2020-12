Coronavirus, altre 5 atlete della Bartoccini positive

Altre 5 atlete della Bartoccini Fortinfissi Perugia sono risultate positive al Coronavirus. Sei, quindi, le giocatrici perugine positive al Covid. L’esito del test è stato comunicato nel pomeriggio di mercoledì dalla stessa società, ottenuti i risultati dei tamponi processati.

Tutte le giocatrici risultate positive – rassicura la società – non presentano sintomi e come da protocollo e sono state messe in isolamento, seguite a distanza dallo staff medico della società.

Tutte le giocatrici risultate positive – rassicura la società – non presentano sintomi e come da protocollo e sono state messe in isolamento, seguite a distanza dallo staff medico della società.

La squadra ora sarà costretta a interrompere il campionato, in attesa di poter recuperare le gare quando le atlete torneranno negative al Covid.

Dopo la formazione maschile della Sir, dunque, colpita massicciamente dal Covid nelle scorse settimane, ora la formazione femminile di volley di Perugia deve affrontare l’emergenza sanitaria.