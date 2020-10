Coronavirus a Perugia, altri 3 ricoveri e 24 casi | Positiva una maestra: le scuole in quarantena

Coronavirus, salgono a 352 i casi positivi a Perugia. Questo l’aggiornamento fatto poco fa (relativo alle ore 10.40 di domenica 11 ottobre) dalla protezione civile. Nell’ultimo giorno sono stati 24 i nuovi casi positivi a Perugia, con una persona dichiarata guarita.

Si tratta di casi in gran parte asintomatici o con sintomi lievi. Ma si registra il ricovero di altri 3 perugini: sono ora 19 i perugini ricoverati con Covid, di cui 2 in terapia intensiva. Persone anziane o con patologie e quindi più esposti ai rischi legati al virus.

Gli studenti spagnoli

Come era prevedibile, è aumentato il numero degli studenti spagnoli risultati positivi al Covid. Ragazzi che sono stati messi in isolamento e sottoposti a tampone in piazzale Europa. Il focolaio è collegato ad una festa a cui hanno partecipato numerosi studenti spagnoli.

Scuole, positiva una maestra elementare

Prosegue il controllo nelle scuole cittadine. Nelle ultime ore si è registrata la positività di una maestra di una scuola elementare. Scattata la quarantena per tutta la classe. Con i bambini accompagnati dai genitori ad effettuare i tamponi.

L’emergenza Covid, come era prevedibile, sta incidendo sull’andamento dell’anno scolastico. Tra ragazzi e bambini che tornano in classe per la fine dell’isolamento e nuove quarantene.

Classi uscite dalla quarantena

Nell’ultima settimana a Perugia hanno terminato la quarantena le classi interessate medie elementari all’Istituto comprensivo Perugia 4, al “Galilei” (2 classi), al “Pieralli”, all’Istituto comprensivo Perugia 6, ai Comprensivi 11 (infanzia) e 12, alla scuola Alda Merini.

Ancora in quarantena: così il rientro a scuola

Termineranno domani (lunedì 12) la quarantena gli studenti della classe del “Giordano Bruno” interessata da un caso di contagio e della “Collodi”.

Martedì ritorno a scuola per gli studenti di due classi del “Capitini”, del “Pieralli” e della “Foscolo”. Mercoledì un’altra classe del “Pieralli” e delle scuole d’infanzia “Da Vinci” e “Donati”.

Il 15 ottobre potranno tornare a scuola i ragazzi della classe dell’ “Alessi” in quarantena dal 4 ottobre.

Scuole a cui si sono aggiunti gli isolamenti legati agli ultimi casi Covid.