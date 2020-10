Coronavirus, a Gubbio altri 11 positivi, 54 in totale | Valfabbrica sale a 19 - Tuttoggi

Sono ad oggi (giovedì 15 ottobre) 54 i casi positivi al Coronavirus nel Comune di Gubbio, tutti in quarantena domiciliare, con lievi sintomi o asintomatici tranne uno, per il quale è stato necessario il ricovero ospedaliero.

Le nuove positività registrate nelle ultime 24 ore sono 11 e sono in corso i monitoraggi legati alla catena dei contatti di queste ultime persone contagiate. Una persona, sempre oggi, è guarita.

“I casi di positività sono purtroppo in aumento anche nel nostro territorio – spiega il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – continuiamo a raccomandare ai nostri concittadini il rispetto delle regole di contrasto al Covid: utilizzo mascherine, lavaggio mani e distanziamento sociale. Voglio ripetere ancora una volta che occorre essere particolarmente prudenti soprattutto per i rischi di contagio familiare: è emerso infatti, sia a livello nazionale che locale, che la maggior parte dei contagi è riconducibile proprio a dinamiche di interazioni familiari. In questo momento è assolutamente necessario non abbassare la guardia”.

Anche a Valfabbrica la situazione contagi è in aumento. I casi positivi totali sono infatti arrivati a 19. Il piccolo Comune è il secondo per numero di contagi della Fascia Appenninica, superano Gualdo Tadino (16), Fossato di Vico (8) e Sigillo (5). Nessun caso registrato, invece, a Costacciaro e Scheggia.

Il sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli ha emanato anche un’ordinanza con cui ha disposto un’ulteriore chiusura per i giorni 15 e 16 ottobre del plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado “San Benedetto”. Visto il prolungarsi della quarantena imposta ai docenti e al personale Ata, e preso atto dell’impossibilità di garantire il normale svolgimento dell’attività scolastica, il primo cittadino, anche su richiesta del Dirigente Scolastico, ha deciso dunque di far riprendere lunedì 19 ottobre.