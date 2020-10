Coronavirus, 694 nuovi positivi in Umbria | Altre 5 vittime

Sono 694 i casi positivi al Coronavirus emersi nelle ultime 24 ore. Il dato è stato fornito, con molta preoccupazione, dal commissario regionale Antonio Onnis ed è relativo alle ore 8 di questa mattina, giovedì 29 ottobre. Purtroppo ci sono altre 5 vittime per problemi legati al Covid. In tutto i decessi in Umbria dall’inizio della pandemia sono 119.

I dati dell’ultimo giorno sono relativi a 4.584 tamponi processati. Le persone dichiarate guarite sono 117. Sono 7.505 gli umbri in isolamento; di questi, 5.275 sono in isolamento contumaciale.

Gli attualmente positivi in Umbria sono 5.576. Nell’ultimo giorno ci sono stati 9 nuovi ricoveri, di cui 4 in terapia intensiva. In tutto i pazienti Covid ricoverati in Umbria sono 301, di cui 41 in rianimazione. Nell’ultima settimana i ricoveri sono stati 108, di cui 19 in terapia intensiva.

I contagi nelle Rsa

Attenzione alta nelle Rsa. Nella Usl Umbria 19 strutture sono sotto stretta sorveglianza, con 126 casi rilevati. In tutta l’Umbria sono 159 gli ospiti contagiati dal Covid nelle residenze sanitarie assistite e semi assistite. Per la maggior parte sono asintomatici o senza sintomi.

Contagiati anche 74 operatori: 2 medici e 3 infermieri, 69 tra operatori OOSS e affini.

Nel Perugino Fontenuovo, Monteluce, Seppilli. Nel Trasimeno Brancaleone, San Sebastiano e Casa Serena di Magione.

Nell’Alto Tevere una residenza servita, dove i tamponi hanno dato esito negativo.

Attenzionati anche l’Istituto Casoria di Assisi e Andrea Rossi.

Nella Usl2 le strutture attenzionate sono 3: Le Grazie, Centro diurno anziani, Agorà.

Attesa dei tamponi pe runa residenza a Orvieto. Esito negativo anche al Centro diurno disabili di Narni.

Attenzionate anche le residenza di Foligno e la Rsa Cascia. Anche al Centro diurno Bordoni, per ora esito negativo.

Strutture che sono attenzionate attraverso il tampone molecolare.

La situazione nelle carceri umbre

Nelle carceri dell’Umbria il problema più importante legate al Covid si registra a Terni, dove si rivelano 60 positivi tra i detenuti. Di questi 57 sono asintomatici o con sintomi lievi, mentre 3 sono ricoverati con una sintomatologia più impegnativa. Si stanno effettuando i test sul personale, effettuati i primi 60 tamponi.

Nel carcere di Spoleto un operatore sanitario e 5 agenti penitenziari positivi, ma in isolamento domiciliare. Nessun detenuto positivo.

Nessun detenuto positivo nel carcere di Capanne. Un detenuto contagiato è stato trasferito a Pisa. C’è un agente di polizia penitenziaria positivo.

(Notizia in aggiornamento)