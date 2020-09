Coronavirus, 17 positivi in più: ora l’Umbria è a quota 400

Coronavirus, si attenuta il numero dei nuovi contagi dopo i picchi degli ultimi giorni. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino della protezione civile, i nuovi contagiati sono risultati 17, su circa 1.300 tamponi eseguiti. Dodici le persone dichiarate guarite.

In Umbria si è arrivati pertanto a quota 400 nel numero delle persone attualmente positive, molti dei quali asintomatici.

Ricoveri e persone in isolamento

Salgono però anche i ricoveri negli ospedali: sono attualmente 23, di cui 4 in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore si registrano dunque 4 ricoveri più ed un ulteriore accesso in terapia intensiva.

Cresciute anche le persone in isolamento, arrivate a 1965 (84 in più in un giorno).

I nuovi contagi

Questi i comuni dove si sono registrati i nuovi contagi e le guarigioni dichiarate:

I positivi comune per comune

Questo l’aggiornamento dei positivi al Covid in Umbria, comune per comune, riferito alle ore 11,06 di venerdì 11 settembre.

Acquasparta 5, Alviano 1, Amelia 1, Assisi 3, Avigliano Umbro 2, Bastia Umbra 7, Bettona 2, Bevagna 5, Cannara 11, Cascia 2, Castel Ritaldi 1, Castel Viscardo 1, Castiglione del Lago 1, Citerna 4, Città della Pieve 2, Città di Castello 6, Collazzone 7, Corciano 5, Deruta 10, Fabro 1, Ferentillo 1, Foligno 18, Fratta Todina 2, fuori regione 47, Giano dell’Umbria 4, Gualdo Cattaneo 3, Gubbio 14, Magione 1, Montecastrilli 3, Montefalco 2, Narni 12, Nocera Umbra 3, Norcia 10, Orvieto 6, Panicale 6, Passignano sul Trasimeno 5, Penna in T. 1, Perugia 61, Piegaro 3, San Gemini 2, San Giustino 4, San Venanzo 1, Sellano 5, Spoleto 4, Spello 4, Stroncone 9, Terni 72, Todi 7, Torgiano 2, Trevi 1, Umbertide 10.