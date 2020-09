Covid, in Umbria 400 pazienti come al 25 aprile: ma negli ospedali situazione molto diversa

Coronavirus, l’Umbria ha toccato questa mattina la soglia dei 400 contagiati. Attestandosi dunque sui livelli dello scorso 25 aprile, quando si era a circa un terzo della curva dei contagi nella fase discendente, dopo il picco di inizio mese.

I positivi: l’aggiornamento comune per comune

Ora la curva è nuovamente in salita, anche se con un andamento che al momento resta molto meno intenso. E soprattutto, diversa è la situazione negli ospedali della regione.

Ospedali: situazioni a confronto

Oggi sono 23 le persone ricoverate in Umbria con Coronavirus, 10 a Perugia e 13 a Terni. In entrambi i nosocomi ci sono 2 persone in terapia intensiva.

Lo scorso 25 aprile, con 2 contagiati in meno (erano 398) gli umbri in ospedale erano 138, di cui 18 in terapia intensiva.

I positivi asintomatici

C’è poi da considerare che molte delle persone che oggi risultano positive in Umbria sono asintomatici, che si sono sottoposti a tampone al rientro dall’estero o da luoghi di vacanza considerati a rischio. Ad aprile si era ancora in una situazione in cui c’era scarsità di reagenti e dunque i tamponi si effettuavano per lo più a persone che presentavano già i sintomi.

Insomma, oggi anche l’Umbria è più attiva (e attrezzata) nella ricerca dei positivi asintomatici.

L’andamento della settimana

Certo, i dati dell’andamento settimanale del contagio forniti dalla Regione Umbria invitano a tenere alta la guardia. Anche perché siamo soltanto a metà settembre.

Dal a all’11 settembre i casi positivi complessivi nella regione (contati dall’inizio della pandemia) sono passati da 1.874 a 2009 dell’11 settembre (+135). Gli attualmente positivi da 332 sono diventati appunto 400 (+68).

I guariti sono cresciuti da 1462 a 1528 (+66). Insomma, c’è un sostanziale equilibrio tra nuovi contagiati e persone che hanno avuto il responso del secondo tampone negativo.

I ricoveri totali sono passati da 14 a 23 (+9), di cui 4 in rianimazione (+1).

Isolamento e tamponi

Il totale delle persone attualmente in isolamento è 1965 rispetto alle 1905 (+60) del 4 settembre, e di queste sono in isolamento contumaciale 377 rispetto alle 318 del 4 settembre (+ 59).

Alle ore 8 di questa mattina il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 173.381, rispetto ai 162.240 effettuati alla data del 4 settembre, con un aumento di 11.141 tamponi.