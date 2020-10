Coronavirus, 151 nuovi contagi: in Umbria superati i mille positivi

Coronavirus, superati i mille positivi in Umbria dopo i 151 nuovi contagi scoperti nelle ultime 24 ore. Con 14 persone dichiarate guarite, sonno 1005 gli umbri attualmente positivi al Covid. Questo l’aggiornamento delle ultime 24 ore da parte della protezione civile, dopo che giovedì si erano registrati 84 nuovi casi e il decesso di un anziano di Assisi ricoverato a Città di Castello.

Le persone in isolamento in Umbria sono 3.054.

I ricoveri

Aumentano i ricoverati con Covid (passati da 58 a 63 in un giorno), ma non il numero dei pazienti in terapia intensiva, fermo a 8.

I nuovi contagi e i guariti nel dettaglio

Questi i nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore:

Assisi +14

Bastia +8

Castel Viscardo +1

Citerna +1

Città di Castello +2

Corciano +3 (un nuovo ricovero)

Deruta +2

Foligno +4

fuori regione +16

Giano dell’Umbria +1

Gualdo Cattaneo +2

Gualdo Tadino +3

Gubbio +11

Magione +6

Marsciano +3

Massa Martana +2

Montefalco +1

Montefranco +1

Narni +4

Orvieto +1

Panicale +2

Passignano +4

Perugia +37 (un nuovo ricovero in terapia intensiva)

Polino +1

San Gemini +1

San Giustino +2

Stroncone +2

Terni +7 (un nuovo ricovero)

Tuoro +3

Umbertide +4

Valfabbrica +2

Così i guariti: Citerna 1, Città della Pieve 1, fuori regione 4, Massa Martana 2, Perugia 4, San Giustino 1, Spoleto 1,

Coronavirus, i positivi per comune

Questa la situazione generale dei positivi al Covid-19, comune per comune, aggiornata a questa mattina, venerdì 9 ottobre. Eventuali scostamenti possono essere riferiti a disallineamenti rispetto alle banche dati delle Usl o alle comunicazioni fatte ai sindaci.

Alviano 1 , Amelia 2, Arrone 2, Assisi 46, Attigliano 1, Bastia Umbra 54, Bettona 7, Bevagna 3, Cannara 1, Castel Ritaldi 1, Castel Viscardo 3, Castiglione del Lago 3, Citerna 5, Città della Pieve 3, Città di Castello 22, Collazzone 3, Corciano 36, Deruta 5, Ferentillo 1, Fiiculle 1, Foligno 46, Fossato di Vico 8, fuori regione 71, Giano dell’Umbria 1, Gualdo Cattaneo 8, Gualdo Tadino 13, Guardea 1, Gubbio 19, Magione 31, Marsciano 11, Massa Martana 3, Montecastello di Vibio 1, Montecastrilli 1, Montecchio 2, Montefalco 1, Montefranco 2, Narni 18, Nocera Umbra 3, Norcia 1, Orvieto 8, Panicale 18, Passignano sul Trasimeno 15, Perugia 301, Piegaro 2, Pietralunga 1, Polino 3, Preci 1, San Gemini 3, San Giustino 9, San Venanzo 2, Sant’Anatolia di Narco 2, Sellano 8, Sigillo 5, Spello 4, Spoleto 24, Stroncone 3, Terni 121, Todi 6, Trevi 4, Tuoro 12, Umbertide 4, Valfabbrica 5.