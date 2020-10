Coronavirus, ad Assisi e Bastia salgono gli attualmente positivi | Appelli alla prudenza - Tuttoggi

Nella città serafica anche un decesso, un 92enne ricoverato a Città di Castello. È l'87 vittima umbra dall'inizio della pandemia

I casi di coronavirus in rialzo in Umbria investono anche Assisi e Bastia Umbria. Ad Assisi, dove i positivi al Covid 19 sono 32, si registra anche un decesso: si tratta di un anziano di 92 anni, da qualche giorno ricoverato a Città di Castello.

Il caso Petrignano

A fornire un quadro sulla situazione è il sindaco Stefania Proietti: dei 32 positivi, 1 risulta ospedalizzato e 3 sono domiciliati al di fuori del Comune, gli altri casi sono tutti asintomatici o lievemente sintomatici. C’è attenzione per il numero di casi positivi registrato a Petrignano, frazione di circa 3.400 abitanti con 13 persone positive, anche se “al momento – scrive la prima cittadina – nessuna indicazione di costituzione di zona rossa – ordinanza che peraltro viene fatta dalla presidenza della Regione – e che si tratta di contagi che, a Petrignano come nel resto del comune, si sono diffusi soprattutto negli ambiti famigliari, come succede a livello nazionale. Visto l’attuale andamento dei contagi e la diffusione del virus anche nel nostro territorio, raccomandiamo la dovuta cautela e l’assoluto rispetto delle regole imposte dalle autorità competenti”.

A Bastia raggiunti 47 casi

Casi di coronavirus in aumento anche a Bastia Umbra, dove ci sono 47 attualmente positivi, di cui 5 con sintomatologia grave, 23 con sintomatologia lieve, 19 asintomatici i rimanenti. “È sempre più difficile integrare i comunicati con commenti e riflessioni. È vero che ‘non vi è nulla di male nel ripetere una buona cosa’ – scrive la prima cittadina Paola Lungarotti – ma il richiamo all’assunzione di responsabilità nel contenere i contagi, tre semplici norme comportamentali, è dal 6 marzo scorso, giorno dell’attivazione del COC, che lo stiamo ripetendo nelle continue note informative. Riflettiamo su che cosa stiamo facendo per noi stessi e per gli altri per evitare la recrudescenza della pandemia”.