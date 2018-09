Corciano, interventi nei parchi utilizzati dalle scuole

Intervento a Corciano per sistemare i parchi utilizzati dalle scuole. “I parchi giochi adiacenti alle Scuole sono utilizzati per attività didattiche e ricreative ed è pertanto necessario garantire la perfetta funzionalità degli impianti, anche in vista dell’inizio dell’anno scolastico“, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mangano, nell’annunciare che nell’ambito della manutenzione ordinaria degli edifici scolastici, l’Amministrazione ha ritenuto di intervenire con urgenza nella sistemazione di giochi situati nei parchi a servizio delle scuole media ed elementari del territorio, sulla base di quanto segnalato dai tecnici all’esito di specifici sopraluoghi.

“Occorreva intervenire tempestivamente – ha aggiunto l’assessore motivando l’urgenza dell’intervento – per garantire il ripristino dei materiali a servizio degli edifici scolastici e la necessaria sicurezza per gli utenti. Non avendo personale e mezzi idonei per intervenire tempestivamente – ha ribadito ancora – l’Ufficio tecnico si è subito adoperato per individuare una ditta specializzata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, previa attestazione della congruità dell’offerta economica”.

Esaminati i preventivi di spesa presentati dagli operatori economici selezionati sulla base di indagini di mercato, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, i lavori sono stati affidati con Determina Dirigenziale nr. 348 del 26.07.2018 alla ditta Decoro Urbano S.C. A R.L. per l’importo di 3.300 euro oltre Iva 22%. “La ditta incaricata dovrà terminare i lavori prima dell’avvio delle lezioni, senza alcun disagio per personale scolastico ed alunni – ha concluso Mangano – nei prossimi giorni sono previsti ulteriori sopralluoghi nei plessi scolastici, alla presenza anche dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, per monitorare ulteriori necessità ed altri incombenti segnalati dal personale scolastico”.

