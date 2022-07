Coppa Italia, svelato il tabellone | Le sfide in diretta tv

Il cammino delle umbre: il Perugia di Castori a Cagliari, la Ternana contro la Cremonese di Alvini

Sabato 30 luglio sarà già Coppa Italia in questa stagione di calcio che inizia in piena estate per la sosta di due mesi imposta alla A dai Mondiali in Qatar. Si gioca infatti il preliminare tra Sudtirol e Feralpisalò (alle 18), nella parte sinistra del tabellone. Gli altri turni preliminari, in programma il 31 luglio, sono Bari – Padova e, nella parte destra del tabellone, Modena – Catanzaro e Palermo – Reggiana.

Il sorteggio ha svelato il tabellone della Coppa Italia 2022/23, che porterà alla finale dello Stadio Olimpico del 24 maggio. Con le date e gli orari dei primi incontri.