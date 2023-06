Controlli a Bettona, un giovane denunciato per spaccio - Tuttoggi.info

Una denuncia per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e una segnalazione di persona irregolare sul territorio nazionale: è il bilancio di un controllo alla circolazione stradale dei carabinieri della stazione di Bettona, dipendenti dalla compagnia di Assisi.

I militari hanno notato una macchina ferma in sosta nei pressi dello sportello bancomat e hanno deciso di controllare gli occupanti. Durante le operazioni si sono accorti che un terzo giovane impegnato a prelevare, avendoli notati, si era allontanato velocemente e fingendo indifferenza. Fermato e accompagnato tutti in caserma per un controllo più approfondito, il giovane è stato trovato in possesso di 9 confezioni in plastica termosaldata contenenti un totale di 12 grammi di cocaina. Lo stesso è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre un secondo giovane è stato segnalato poiché irregolare sul territorio nazionale.