Contro la Roma il 31 luglio la nuova maglia dei Grifoni

Presentato nella sala Rossa di palazzo dei Priori il ritiro dei Grifoni di Massimo Oddo, impegnati dal 17 al 30 luglio nel ritiro precampionato al comunale di Pietralunga “Vincenzo Martinelli”. Alla conferenza stampa erano presenti

Così l’assessore allo sport e commercio del Comune di Perugia Clara Pastorelli: “La nostra Amministrazione è orgogliosa di ospitare l’incontro di oggi perché riteniamo che palazzo dei Priori sia la casa dei perugini e del Perugia Calcio con cui ci consideriamo un tutt’uno”.

L’Ac Perugia – questo il pensiero dell’assessore – è una società bella, sana e collaborativa: con loro siamo riusciti e continuiamo a lavorare in maniera positiva ed a stretto contatto con l’obiettivo di far crescere il movimento sportivo e riuscire ad ottenere risultati sempre migliori. Pastorelli, nel ringraziare il sindaco di Pietralunga e la Media Sport event per l’organizzazione del ritiro, ha confermato che il Comune di Perugia sarà vicino ai Grifoni anche in questa fase di preparazione del campionato ed ha espresso il proprio plauso per la scelta della location, perché permette di valorizzare un’eccellenza del territorio regionale.

Sempre grazie alla collaborazione con l’Agenzia, inoltre, ha confermato che il 31 luglio al Curi si terrà alle 20.30 l’amichevole con la Roma, preceduta dalla presentazione ufficiale di staff e squadra ai tifosi. Nel corso della stessa serata, infine, verrà svelata la nuova maglia ufficiale dell’Ac Perugia per il campionato 2019-2020 di serie B.

Ora attenzione focalizzata sul via all’attività agonistica che partirà domenica sera con il raduno in sede. Dopo le tradizionali visite mediche, la partenza per Pietralunga è prevista per mercoledì 17.

Gianni Lacché, amministratore di Media sport event ha riconosciuto, in avvio di intervento, di avere molto a cuore il Perugia calcio; per questo c’è grande soddisfazione nell’essere riusciti ad organizzare l’ennesimo ritiro nonché un’amichevole prestigiosa con la Roma in una serata che certamente sarà di festa.

A Pietralunga saranno tre le amichevoli tutte alle 17: il 21 luglio con la squadra locale, il 24 con una rappresentativa della Valdichiana, il 27 con il Cesena.

E’ prevista, nel corso del ritiro, una novità assoluta: venerdì 26, infatti, si terrà la notte biancorossa, in collaborazione con il Comune di Pietralunga e gli esercenti della zona, per far gustare ai tanti tifosi del Perugia presenti le ricchezze enogastronomiche e non solo del territorio.

Campagna abbonamenti

Intanto prosegue la prima fase (quella riservata alle prelazioni) della nuova campagna abbonamenti del Perugia, “Grifo Robot”. Prima fase che scadrà il 20 luglio.

Dal 22 luglio la vendita dei tagliandi sarà aperta a tutti. Questi i prezzi nei vari settori:

Tribuna vip: intero 770 euro (700 in prelazione); ridotto 625 euro (570 in prelazione); ridotto U.14 540 euro (490 in prelazione).

Poltroncina: intero 560 euro (510 in prelazione); ridotto 450 euro (410 in prelazione); ridotto U.14 385 euro (350 in prelazione).

Tribuna laterale Ovest: intero 345 euro (315 in prelazione); ridotto O.65/donna 275 euro (250 in prelazione); ridotto U.14/disabili 230 euro (210 in prelazione); Family (genitore + U.14) 525 euro (480 in prelazione); Grifo Robot (adulto+U.14) 460 euro (400 in prelazione).

Tribuna Est (gradinata): intero 215 euro (195 in prelazione); ridotto O.65/donna 165 euro (150 in prelazione); ridotto U.14/disabili 135 euro (130 in prelazione); Family (genitore + U.14) 350 euro (320 in prelazione); Grifo Robot (adulto+U.14) 310 euro (280 in prelazione); Avic/Universitari 110 euro (110 euro in prelazione).

Curva Nord: intero 155 euro (145 in prelazione); ridotto O.65/donna 120 euro (110 in prelazione); ridotto U.14 100 euro (90 in prelazione).

