Contributi per gli eventi estivi, ad Assisi pubblicato l'avviso - Tuttoggi.info

Domande entro e non oltre le ore 13 del 3 maggio 2024

E’ stato pubblicato l’avviso per la concessione di contributi per gli eventi estivi, siano essi culturali, teatrali o musicali nell’ambito del calendario estivo 2024.

Come negli anni scorsi, l’amministrazione comunale intende coinvolgere e valorizzare le realtà locali che presentano progetti da sostenere e finanziarli per qualità, capacità creativa e attrattiva. La partecipazione al bando è consentita a enti, associazioni o gruppi, già costituiti senza fini di lucro aventi sede nel territorio comunale o operanti ad Assisi. Gli importi dei singoli contributi saranno stabiliti dopo aver verificato la presenza dei requisiti e dopo aver assegnato il punteggio (il finanziamento sarà pari al 60 per cento della spesa). Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate entro e non oltre le ore 13 del 3 maggio 2024 o tramite raccomandata o posta certificata (comune.assisi@postacert.umbria.it ) o consegna a mano al protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).

Non saranno ammesse le richieste di contributi per iniziative e/o eventi già conclusi o avviati al momento della presentazione della domanda. Nell’avviso pubblico, che è possibile consultare sul sito istituzionale del Comune di Assisi, a questo link, sono riportati i criteri di valutazione dei progetti che saranno adottati dalla commissione appositamente nominata. Eventuali richieste di informazioni sui contributi per gli eventi estivi potranno essere richieste all’ufficio cultura (075-8138620- 683-641-665 email: cultura@comune.assisi.pg.it ).