Conto alla rovescia per la Corsa dei Vaporetti 2022: gli equipaggi in gara

Conto alla rovescia per la Corsa dei Vaporetti 2022, che torna dopo due anni di stop per colpa della pandemia. La tradizionale manifestazione che si svolge nelle vie del centro storico di Spoleto prenderà il via ufficialmente venerdì 17 giugno con le prove libere e le prove cronometrate, per proseguire con le seconde prove il pomeriggio successivo e, alle 20,30, l’inizio delle batterie di qualificazione. Mentre domenica mattina dalle 10 l’inizio della gara vera della Corsa dei vaporetti e propria che durerà per tutta la giornata.

Intanto, però, nei giorni scorsi in piazza Duomo si è tenuta la presentazione degli equipaggi e delle miss abbinate, con la consegna dei numeri di gara.