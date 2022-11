Contest di letteratura al Capitini, ricordando Ovidiu

Altra particolarità che ha reso questa edizione del contest speciale, il fatto che si è tenuto nella settimana della Difesa dei diritti dei minori, perché la storia di Ovidiu porta inevitabilmente a riflettere sul tema.

A proporre l’evento un gruppo di amici di Ovidiu: professori, compagni di teatro, compaesani, compagni di scuola e tanti amici che dal 2015 si sono via via aggregati. Oggi Accendi la voce ha il patrocinio del Comune di Perugia, il sostegno di Carla Spagnoli, del gruppo teatrale La Badia di Pietrafitta, delle Aps “Dalbasso” e “G. Ballerio”.

I compagni di classe di Ovidiu

Quella 2022 un’edizione speciale anche perché affidata a due giovani presentatori, Alessio Bucarini e Valentina Fouda, compagni di classe di Ovidiu. “Per me una figura fraterna», racconta Alessio, oggi ingegnere del suono. «Con la sua semplicità ci ha insegnato ad essere curiosi: Ovidiu in classe non smetteva mai di fare domande». «È stato una fortuna averlo in classe», aggiunge Valentina, oggi educatrice cinofila. «Ci ha lasciato un grande insegnamento: anche quando le cose non vanno bene si può sorridere in modo sincero».

A presiedere la giuria, l’attrice e presidente della compagnia La Badia, Cristina Mencaroni che conobbe personalmente Ovidiu. «Un ragazzo controcorrente, così come fuori dal coro oggi sono i concorrenti che si esibiscono nascondendosi, dando spazio solo alla loro voce». Con lei a giudicare le performance dei 24 ragazzi, Enrico Di Meo, Andrea Mancini, Carmen Spagnolo, Martina Mencarini, tutti esperti di lettura, recitazione, arte e spettacolo.

Le vincitrici

Le due giovani vincitrici, Caterina Grilli e Giorgia Mecarelli, come da regolamento, potranno utilizzare il riconoscimento in denaro per completare la loro formazione, assecondando anche le loro passioni artistiche.