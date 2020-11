Contagi Covid record, Bettona prepara test di massa sulla popolazione. L’annuncio è stato dato domenica sera dal sindaco Lamberto Marcantonini: si sta organizzando, “a tappe forzate”, un punto drive through per effettuare tamponi rapidi “per una buona percentuale” della popolazione di Bettona. Il punto sarà attivato presso il Campo sportivo comunale di via Ponte di Ferro.

Il sindaco: rintracciare più positivi possibili

“Il nostro obbiettivo – spiega il sindaco – è quello di rintracciare quante più possibili persone contagiate per ridurre fortemente la trasmissione del virus Covid nella nostra comunità”.

Covid, contagi record a Bettona

Bettona è il comune in Umbria con il maggior numero di positivi al Covid rispetto alla popolazione residente: 17,48 ogni mille abitanti. Con gli attualmente positivi che sono 76, di cui 6 in ospedale (2 in terapia intensiva). In questa seconda ondata Covid Bettona ha già pianto 3 vittime. Numeri – pur con un aumento dei guariti negli ultimi giorni – che hanno fatto salire il livello di guardia. Da qui l’iniziativa per testare il più possibile la popolazione.

Prima test su studenti e familiari

“Inizieremo a proporre i test – precisa il sindaco – ai ragazzi in età scolare compresi i familiari. E successivamente ad una buona parte delle persone proseguendo con i più esposti al rischio”.