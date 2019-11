Consulta studenti Perugia, Eva Falconieri presidente

share

Eva Falconeri è la nuova presidente della Consulta provinciale di Perugia degli studenti. L’elezione è avvenuta nella prima plenaria della Consulta. “Quello ottenuto oggi – dichiara la neo presidente – è un gran risultato per tutti coloro che come noi credono ogni giorno con forza nel valore della buona rappresentanza, ma non è che l’inizio! Ci aspetta ora molto lavoro, da portare avanti con rinnovato vigore ed entusiasmo per il bene di tutte le studentesse e gli studenti umbri! Metteremo in campo tutte le energie possibili per far sì che questo anno di mandato sia una vera svolta”.

Grande la soddisfazione di Altrascuola – Rete degli Studenti Medi Umbria: “Ancora una volta – scrivono in una nota – abbiamo riconfermato la nostra capacità di organizzarci e batterci per la rappresentanza degli studenti in tutta la regione”.

Così Matias Cravero, coordinatore regionale di Altrascuola: “A essere premiato è un programma coraggioso e progressista, che intende rappresentare tutti gli studenti, tutelare i loro diritti, salvaguardare l’ambiente e lottare contro ogni tipo di discriminazione: un programma aperto alle dure sfide che il futuro ci riserverà e in netto contrasto con quella che pare la tendenza politica prevalente in Umbria nel nostro tempo”.

Aggiunge Eugenio Ranfa, coordinatore provinciale di Altrascuola Perugia: “Ora siamo pronti a dare il massimo per portare le nostre rivendicazioni storiche all’attenzione delle istituzioni competenti. Sarà un anno di intense attività, un mandato energico e produttivo”.

share

Stampa