Consulta protezione civile, Danilo Calabrese confermato presidente

Gli impegni

Un impegno costante, quello di chi lascia le proprie famiglie per mettersi a servizio degli altri, per garantire la sicurezza del territorio della città e non solo. Le organizzazioni della Consulta, in tempo di pace, si occupano anche di progetti di diffusione della cultura di protezione civile, campagne di informazione sui temi del rischio ed attività formative nelle scuole. Attività nel territorio e non solo, considerando la missione umanitaria che la Consulta ha realizzato in Ucraina lo scorso marzo, muovendo da Foligno un convoglio con più di 7 tonnellate di aiuti umanitari.

Gli obiettivi della consulta nel prossimo mandato

Il rieletto presidente punta anche ad incrementare il contributo della Consulta in attività divulgative, soprattutto nelle scuole e in quei contesti in cui si possono avvicinare i giovani “le nostre associazioni vivono dell’energia di chi le partecipa, e sono aperte a tutti coloro che vogliono fattivamente rendersi utili“, dice.

“Portiamo la cultura dell’autoprotezione al cittadino”

“L’auspicio per questo secondo mandato è quello di avere più tempo per costruire, la possibilità di dedicare maggiore tempo ed energie ad attività di prevenzione – dice Calabrese – le morti nelle emergenze meteorologiche degli ultimi giorni, ci ricordano ancora una volta quanto sia effettivamente importante portare la cultura dell’autoprotezione al cittadino, che con un po’ di consapevolezza si può trasformare da vittima a vera e propria risorsa nell’emergenza”.