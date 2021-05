Consorzio bonifica, ecco gli interventi per Foligno e per il comprensorio

Sono diversi gli interventi del Consorzio della Bonificazione Umbra sul territorio folignate. Il sindaco Stefano Zuccarini traccia un bilancio per rendere l’idea dell’impegno.

Attenzione alla campagna folignate

A ‘Torre di Montefalco’ sono in corso i lavori di sistemazione idraulica del ‘Fosso Alveolo’: la prima fase riguarda la realizzazione del canale bypass temporaneo per la deviazione delle acque nel tratto interessato dalle opere interne all’alveo. Numerosi interventi stanno poi interessando varie zone della campagna folignate: la manutenzione del fiume Topino in prossimità di via Larga a Maceratola e del fosso Maestà Formica in via Antonio Meucci a Borroni; appena sistemato il fosso Ricci in via Monte Serano nella zona di Casevecchie; il fosso Fossatone in località Tenne, attività di sistemazione anche in via Monte Priora nei pressi di Corvia. Lavori di riqualificazione sono stati eseguiti nell’area delle ex Fornaci Hoffman in via Goffredo Mameli con interventi di manutenzione e messa in sicurezza, eliminando vecchie situazioni di degrado.

Il ringraziamento del sindaco di Foligno Zuccarini

“Un ringraziamento particolare – dice Zuccarini – per la pulizia e manutenzione del tratto urbano del Topino, che ci ha permesso di far presentare al meglio l’ambiente fluviale in occasione della speciale illuminazione del Ponte di Porta Firenze per l’iniziativa richiesta dagli organizzatori del Giro d’Italia, e che ha visto l’immagine di Foligno selezionata tra le migliori sei a livello nazionale, tanto da essere pubblicata sulla Gazzetta dello Sport e sul Corriere della Sera. Un’attenzione che si estende anche all’area montana: domani mattina infatti, il Consorzio della Bonificazione Umbra, unitamente ai rappresentanti delle Comunanze Agrarie interessate, effettuerà un sopralluogo per un intervento mirato al ripristino funzionale del percorso lungo il Menotre che collega Scopoli a Pale all’altezza di Ponte Santa Lucia, al fine di completare l’asse Pale, Scopoli e Rasiglia. Un rinnovato rapporto tra l’amministrazione comunale di Foligno ed il Consorzio della Bonificazione Umbra per portare vantaggi concreti all’intero territorio”.