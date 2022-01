Consegnate all’ospedale di Perugia 6.600 dosi di vaccino Moderna

Si tratta del farmaco somministrato anche nelle farmacie | Nel distretto perugino l'83% ha completato il ciclo vaccinale anti Covid

Consegnate a Perugia 6.600 dosi del vaccino anti Covid di Moderna. Le dosi sono state consegnate con i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, in collaborazione con l’Esercito Italiano.

I vaccini sono destinati all’Azienda ospedaliera di Perugia, dove saranno poi smistati ai centri di vaccinazione. Il vaccino Moderna, per le modernità di conservazione che non richiede bassissime temperature come nel caso di Pfizer, viene somministrato anche nelle farmacie. Anche per la dose booster dopo due somministrazioni di Pfizer.

Nel distretto sanitario di Perugia quasi l’83% dei residenti ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 18% ha prenotazioni in corso.