Confimi industria Umbria, informazioni alle Pmi in tempo reale grazie a “Wolf”

“Le nostre imprese associate”, continua il Presidente Perini, “inserite all’interno della dorsale digitale per settore merceologico, in maniera totalmente gratuita, attraverso una web up potranno condividere beni e servizi, dando vita a importanti opportunità di business attraverso un marketplace dedicato e rimanere connessi con la propria Associazione che continuerà a fornire in maniera più veloce e innovativa tutti i servizi a loro dedicati”.

“L’obiettivo che si pone la dorsale digitale WOLF Umbria”, conclude il Presidente Perini, “dopo quella attivata da Confimi Piemonte, promotrice di questa rivoluzione digitale sistemica, sarà quella di connettere tutte le oltre 45.000 imprese che aderiscono al sistema Confimi Industria a livello nazionale, in una logica di rapida diffusione nazionale e collaborazione tra Territori in maniera sistemica e innovativa. È solo l’inizio e siamo orgogliosi di essere i primi come associazione datoriale a dare vita a questa infrastruttura digitale molto semplice ed intuitiva”.