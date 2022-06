Forum delle Acque protagonisti Villalago, Piediluco e Marmore - Tuttoggi

Collaborazione Hydra

Il progetto, partito dalla Pro Loco di Piediluco, in collaborazione con HYDRA – Museo Multimediale Cascata delle Marmore e il Water Museums Global Network dell’UNESCO, ha attirato l’interesse di enti importanti che hanno poi deciso di patrocinarlo, tra questi ricordiamo la Commissione Nazionale per l’Italia UNESCO, il Ministero della Cultura e il Ministero degli Esteri.

Valorizzazione Cascata delle Marmore

“Gli obiettivi di questo primo Forum sono importanti – hanno spiegato gli organizzatori in una nota stampa – la creazione di un Centro nazionale per l’educazione ambientale out-door, lo studio sulle prospettive per la promozione del buono stato delle acque del territorio e della vita che albergano, la ridefinizione della sostenibilità nel rapporto tra l’ambiente naturale, le attività produttive e lo sfruttamento idroelettrico delle acque, la valorizzazione della Cascata delle Marmore e del suo comprensorio come Bene Comune caratterizzato da rilevanti potenzialità turistiche e da straordinaria bellezza, ricco di eccellenze storiche e culturali, carico di opportunità ancora inespresse ma anche bene da proteggere e salvaguardare e il cui territorio è stato scelto come significativa location dei lavori”.

Focus su musei dell’acqua italiani

L’evento si pone l’ambizioso obiettivo di recuperare le tradizioni legate al solstizio d’estate, con i loro significati archetipi e simbolici e, al contempo, di massimizzare le potenzialità turistiche del territorio. In quest’ottica, l’adesione di HYDRA – Museo Multimediale Cascata delle Marmore al Water Museums Network dell’Unesco rappresenta un’opportunità unica per attrarre l’interesse di importanti organizzazioni: il Forum sarà infatti l’occasione per organizzare un focus sui musei dell’acqua italiani.

di Alessia Marchetti