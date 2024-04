Conferenza stampa di presentazione del “Rendiconto 8xmille 2022” dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve - Tuttoggi.info

Sarà presentato a Perugia, nel corso della conferenza stampa indetta per sabato 20 aprile, alle ore 11, presso il “Villaggio della Carità”, in via Montemalbe 1 (nelle vicinanze della chiesa di San Barnaba – via Cortonese), il “Rendiconto 8xmille 2022” dell’Arcidiocesi perugino-pievese, relativo a come la Chiesa ha investito i soldi che ha ricevuto dai contribuenti.

Interverranno l’arcivescovo Ivan Maffeis, neo presidente del Comitato nazionale per il Sovvenire, don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana e delegato della Caritas regionale, il giornalista Daniele Morini, direttore de La Voce, il diacono Giovanni Lolli, coordinatore del Sovvenire diocesano e regionale.

«Il rendiconto 2022 coincide con i primi 40 anni (1984-2024) della revisione del Concordato tra lo Stato e la Chiesa – ricorda il diacono Lolli –, che diede vita all’8xmille, lo strumento di compartecipazione e corresponsabilità libera e trasparente, che consente da quattro decenni alla Chiesa cattolica di sostenere annualmente migliaia di attività pastorali e sociali a beneficio di tutta la comunità. Ciò avviene nel dare ai contribuenti italiani la possibilità di devolvere una parte della loro IRPEF alla Chiesa cattolica».

«Quest’anno Il rendiconto – annuncia il diacono Lolli – sarà presentato alla stampa a livello diocesano, in ciascuna delle otto diocesi dell’Umbria. Si inizia con Perugia, sabato prossimo, al temine dell’incontro annuale con i referenti parrocchiali e diocesani del Sovvenire (in programma dalle ore 9.30 alle 11), e non mancherà l’occasione anche per illustrare il rendiconto 8xmille regionale con un raffronto con i dati nazionali».