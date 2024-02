Condannata per guida in stato d'ebbrezza, donna di Foligno portata in carcere - Tuttoggi.info

La 36enne è stata arrestata dalla polizia e portata a Capanne, dovrà scontare una pena di 6 mesi per guida in stato d'ebbrezza

E’ stata portata in carcere, a Perugia, una donna 36enne di Foligno condannata per guida in stato di ebbrezza. Dovrà scontare la pena a 6 mesi di reclusione, oltre a 2mila euro di ammenda.

L’arresto è stato eseguito dagli agenti del commissariato di Foligno, in esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali della Procura di Perugia, appunto a seguito della condanna per guida in stato d’ebbrezza. La donna è stata rintracciata in centro storico durante gli ordinari servizi di controllo del territorio da parte della polizia.