Concorso “Finestre, Balconi e Vicoli fioriti”, l’attesa premiazione

E’ programma per sabato 4 agosto 2018 alle ore 21 a Piazza Vallegloria, la premiazione del Concorso “Finestre, Balconi e Vicoli fioriti”, promosso da Pro Loco di Spello in collaborazione con il Comune, l’Associazione Le Infiorate e con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università degli Studi di Perugia.

La competizione, che da ben 14 anni incentiva e valorizza gli aspetti estetici, ambientali e turistici della città con lo slogan “Comune fiorito – Fiorire è accogliere”, in questa edizione ha visto la partecipazione di oltre 80 concorrenti per aggiudicarsi gli ambiti premi di miglior allestimento floreale.

Le categorie in competizione sono: finestre fiorite e portoni, balconi fioriti, vicoli fioriti, attività economiche con il premio “Spello fiorita” che verrà assegnato in ricordo di “Adalberto Sozi”. Un’opposita giuria di esperti, ha valutato gli allestimenti in base a molteplici criteri come la combinazione dei colori dei fiori, la sana e rigogliosa crescita degli stessi per tutto il periodo del concorso, l’uso di vasi adeguati ai vegetali e al contesto (vasi in terracotta), l’originalità delle decorazioni floreali con l’utilizzo di specie autoctone (del nostro territorio) e/o specie aromatiche. Al termine della premiazione è previsto lo spettacolo del Coro e dell’Ensemble musicale della Filarmonica Properzio.

