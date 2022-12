Concerto in fabbrica a lume di candela contro caro energia | Il Natale "resiliente" di Ceramiche Noi - Tuttoggi

Prima della conclusione del concerto in fabbrica, Samuela Marzà, socia fondatrice della Cooperativa Ceramiche Noi – divenuta simbolo internazionale di resilienza e tenacia, con i suoi dipendenti costretti a rimodulare gli orari di lavoro con turni all’alba per risparmiare sui costi energetici – affiancata dal presidente Marco Brozzi e dal direttore commerciale e amministratore Lorenzo Giornelli, in veste di impeccabile presentatore, ha letto una lettera di Natale con la firma di tutti i colleghi, indirizzata idealmente ai “potenti della terra”, dall’Europa, al governo, dalle istituzioni regionali e locali fino a Papa Francesco ed ovviamente “Gesù Bambino”.

“È stato un anno davvero difficile per tutti noi. Guerre, aumenti incontrollati, caro bollette ed energia, difficoltà e problemi continui, ma nonostante questo siamo qui oggi per unirci tutti insieme attraverso la musica all’interno del nostro abituale luogo di lavoro. Siamo qui per tentare di dare un po’ di felicità anche a chi è meno fortunato di noi. Sarebbe davvero bello se si riuscisse a tornare alla serenità e pace di qualche tempo fa. Oggi chiediamo questo a chi la guerra continua a volerla senza motivo e a chi dovrebbe intervenire ma si volta dall’altra parte. Europa, governo, istituzioni, associazioni, cittadini, tutti insieme possiamo e dobbiamo davvero cambiare le cose e tornare ad essere un popolo unito, solidale, rispettoso dell’ambiente che ci circonda”, ha detto Samuela con la voce rotta dall’emozione leggendo la missiva natalizia, destinata a lasciare il segno sui temi del momento, dal caro energia, alla guerra, alla povertà e precarietà nel mondo del lavoro.

“Nel momento difficile che anche l’Italia sta vivendo – ha detto il vescovo Paolucci Bedini – questo concerto in questa fabbrica vissuto così è un grande segno di fiducia e di speranza, soprattutto nella resilienza dei lavoratori e dell’azienda nell’affrontare tempi e momenti non facili per nessuno ma che ovviamente per essere affrontati e superati hanno bisogno del contributo di tutti”. Anche il sindaco Secondi, ha sottolineato il valore simbolico straordinario dell’evento: “Loro, con la storia davvero commovente di resilienza, capacità e determinazione, ora più che mai sono il simbolo di un comparto, nello specifico quello della ceramica, ma più in generale dell’Italia che produce e che lavora, fra mille difficoltà ma con la speranza di uscire da questa situazione difficile a testa alta. E’ una giornata storica per la nostra città. Saremo sempre al vostro fianco”.