Concerto di Natale a Terni con Michele Zarrillo - Tuttoggi.info

Nasce la prima edizione del Concerto di Natale Città di Terni, protagonista sarà il cantautore Michele Zarrillo

Nasce la prima edizione del Concerto di Natale della Città di Terni. Un evento di musica nato dalla volontà di regalare ai ternani un appuntamento di qualità destinato a riproporsi ogni anno in occasione delle feste natalizie. Protagonista della serata sarà il cantautore romano Michele Zarrillo, che proporrà i successi della sua lunga carriera pluridecennale, accompagnato dai sui musicisti, brani che per la loro dolcezza e poesia ben si conciliano con lo spirito e le emozioni del Natale. I partecipanti avranno modo di condividere una serata di ottima musica, un momento di serenità anche in questo periodo così tristemente segnato da venti di guerra, a pochi giorni dalla festa più attesa dell’anno.

Concerto di Natale di Zarrillo al Centro Multimediale

Un evento che nasce dalla collaborazione di organizzatori locali – Argoo e TerniCitta’Futura, il primo appuntamento di una stagione musicale che si propone di ospitare in città i grandi protagonisti della musica italiana. Il concerto di Natale con Michele Zarrillo sarà ospitato nel Teatro A del Centro Multimediale che verrà allestito appositamente per lo spettacolo. Si tratta di un numero di posti limitati per cui sarà importante prenotare con anticipo per assicurarsi un posto, i biglietti di ingresso saranno disponibili in vendita presso il negozio New Sinfony e in rete all’indirizzo: www.concertodinatale.com

Beneficenza

Visto il particolare periodo dell’anno si è voluto abbinare all’evento una finalità benefica, grazie alla collaborazione con la Fondazione Fulvio Sbrolli, verranno raccolti dei contributi da destinare ai nostri concittadini più in difficoltà. Una proposta che contiene tutti gli elementi per il successo, un appuntamento che vuole essere una gemma negli eventi natalizi da proporre alla cittadinanza per gioire assieme delle emozioni della musica.